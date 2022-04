Por Víctor Sánchez Santander



En su último juego de Fase Regular, el jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, sufrió una lesión luego de sentir unas molestias en el segundo tiempo del partido que el equipo texano se llevó el triunfo ante los San Antonio Spurs por 130-120.

El primer diagnóstico de los médicos sobre el jugador arrojó que el esloveno tiene una distensión en su gemelo izquierdo.

Los Dallas Mavericks a través de su red social de Twitter confirmaron la lesión de Luka Doncic.

The Dallas Mavericks announced today that an MRI confirmed a left calf strain for Luka Dončić.Dončić has begun treatment and there is no timetable for his return. pic.twitter.com/L7GPE4Lfe0 — Mavs PR (@MavsPR) April 12, 2022

En el comunicado escrito no dieron un tiempo estimado para su recuperación, pero hay posibilidades de que se pueda perder el inicio de los playoffs de los MFFL. Según anunció en Twitter el equipo, el jugador ya inicio su tratamiento para su pronta recuperación.

La cuenta de Twitter de Bleacher Report en un comunicado informo que el jugador esloveno ya ha comenzado su tratamiento.

Mavs announce Luka Doncic has started treatment for his left calf strain and there is no timetable for his return pic.twitter.com/V7xrv4g4Cv — Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2022

La cuenta del periodista Tim MacMahon en Twitter informo sobre la resonancia magnética confirmando que Luka Doncic sufre una distensión en el músculo de su pantorrilla izquierda. No se sabe la gravedad de la lesión y claramente los Mavs no van a dar detalles.

Luka Doncic’s MRI today confirmed a calf strain, as expected, per source. Mavs have not set a timetable for his return. https://t.co/iqYXmbJK0I — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 11, 2022

Lo llevarán día a día, como lo han hecho siempre con Luka y como lo hicieron en su día con Porzingis. Salvo lesiones graves, nunca anuncian tiempo de recuperación.

El ex jugador y entrenador de los Dallas, Jason Kidd comento sobre el juego 1 y la tensión en la pantorrilla de Luka Doncic.

"Ya veremos", dijo Kidd. "Él está de muy buen humor hoy. Veremos cómo se siente su cuerpo mañana. Nos prepararemos con él y luego también nos prepararemos sin él”.

De momento, los Mavericks no darán más información al respecto y esperarán hasta el último momento para anunciar la decisión de sí Doncic estará o no disponible para el primer partido de la serie de playoffs ante el Utah Jazz.