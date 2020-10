Con un Butler heroico, Miami vence a los Lakers y recorta ventaja en las Finales

Los Heat volvían a tener el domingo las cruciales bajas por lesión de dos de sus figuras, Goran Dragic y Bam Adebayo, pero Butler se puso el equipo a la espalda y lideró la resistencia frente a los favoritos Lakers con 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Jimmy B gets BUCKETS in the post and has 36 PTS!@Lakers 97@MiamiHEAT 1053:15 to go in Game 3 on ABC pic.twitter.com/flUuMbKYPy