Primero nos trasladamos al baloncesto de los Estados Unidos, la NCAA.

Iverson Molinar jugador de Mississippi State, vio acción en el duelo ante Montana donde anotó 16 puntos, tomó 7 rebotes, con 6 asistencias, 5 de 9 en tiros de campo y 4 de 4 en tiros libres, el panameño fue líder en anotación para su equipo, ganaron 86-49.

Ricardo Lindo, jugador de George Washington perdieron ante UC San Diego 55-75 donde el panameño anotó 13 puntos, tomó 11 rebotes, 4 de 9 en tiros de campo y 3 de 4 en tiros libres, el panameño fue el líder para su equipo en puntos y rebotes.

Luis Rodríguez, jugador de Ole Miss vio acción en el triunfo sobre Charleston Southern 98-63 donde anotó 12 puntos sumó 6 rebotes, 2 asistencias, 2 robos (líder del equipo) y 5 de 11 en tiros de campo.

Damien Sears, jugó en el triunfo de Suthern University sobre Tulane 73-70 donde anotó 8 puntos, tomó 8 rebotes (líder de su equipo) y en tiros de campo se fue de 4/11.

Colin Castleton de Florida Gators vencieron 71-55 a los Seminoles, Castleton anotó 15 puntos, tomó 16 rebotes (doble doble), 1 robo de balón, 5 de 9 en tiros de campo y 5 de 6 en tiros libres.

