"Nuestro sistema te gusta o no, pero funciona", dice Poyet sobre Uruguay

Poyet, exinternacional que tiene ahora 50 años, subrayó que la situación cambiará mucho para los uruguayos si Edinson Cavani, lesionado desde los octavos de final ganados 2-1 a Portugal el sábado, puede jugar o no en Nizhni Nóvgorod.

"Va a cambiar mucho si está Cavani o si no está. Va a ser difícil, aunque con nosotros, los uruguayos, nunca sabes. Va a ser diferente a todos los partidos que (los franceses) han jugado porque no hay un equipo en el Mundial como el nuestro", estimó el técnico este martes en conferencia de prensa.

"Jugamos así desde hace diez años, el sistema está ahí, te puede gustar o no, pero funciona finalmente. Sabemos qué va a hacer Uruguay en este partido, pero Francia no lo sabemos", apuntó.

Para el entrenador del Burdeos, Uruguay tiene un plantel "excepcional", reforzado por ser un proyecto que tiene ya años de recorrido.

"Tenemos un equipo excepcional, un grupo realmente fuerte mentalmente. Tenemos dos defensas centrales (José Giménez y Diego Godín) que han jugado muchos partidos juntos. Si miras las otras selecciones, somos los únicos en tener esos dos jugadores, que están juntos todos los días, todas las semanas (en el Atlético de Madrid). Arriba tenemos dos atacantes de primer nivel, Cavani y (Luis) Suárez. No hay muchas selecciones que estén en esa situación", señala.

- ¿Estrategia con Cavani? -

Poyet insistió en que cambiará mucho para el equipo de Oscar Tabárez si Cavani es autorizado a jugar o si finalmente es baja por su lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Preguntado sobre si alrededor del estado físico de Cavani la Celeste tiene una estrategia de comunicación para no dar pistas a Francia de qué pasará, Poyet admitió que es posible.

"Le escuché enseguida cuando terminó el partido, dijo que había sentido algo en la pierna. Si me preguntas en ese final del partido, para mí está claro que no jugará (en cuartos), al 100%. No te van a decir hoy que Cavani no juega, si no te permiten preparar el partido. O lo contrario. Hay que jugar con el rival (sonrisa)", afirmó.

Poyet prefiere "no señalar favorito" y ve alrededor de Francia un exceso de euforia tras la victoria 4-3 sobre Argentina en octavos.

"Es verdad que se está hablando mucho de (Kylian) Mbappé, de los octavos de final, pero recuerdo también qué se dijo después del primer partido (de Francia, victoria 2-1 ante Australia). Habéis pasado de poner una nota de 2 sobre 10 a una de 10 sobre 10. Eso no funciona así", dijo.

Poyet fue preguntado también por el atacante Antoine Griezmann, que tiene lazos personales con Uruguay, con grandes amigos en ese país, especialmente ahora sus compañeros del Atlético Godín y Giménez.

"Si no fuera francés, él sería uruguayo. Lo ves en esa foto suya llevando la camiseta uruguaya, con el mate que toma en todas partes. Tiene algo nuestro. Es una situación difícil para él", indicó. "Como también lo es para Godín y Giménez", puntualizó.

