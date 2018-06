La prensa de Costa Rica dice que la selección se lavó la cara

"La Sele se lava un poco la cara para decir adiós", "Costa Rica se despide de Rusia 2018 con un empate", "Sele dice adiós con empate y goles", "La Sele demostró ante Suiza que pudo ser más en Rusia", "Costa Rica se despide con honor", son algunos de los titulares de la prensa costarricense.

"Era un juego para limpiar el honor, ya que no había ninguna posibilidad de avanzar a la siguiente fase. La Tricolor se ganó el aplauso de la afición por el desempeño en el terreno de juego, los ticos no esperaron dos veces para reclamar por qué no se jugó así en los duelos ante Serbia y Brasil, los cuales se perdieron y sentenciaron la eliminación tempranera", reseñó Diario Extra.

El medio digital CRHoy señaló que fue un "¡Adiós con dignidad!" y que "La selección de Costa Rica cumplió con su palabra y a pesar de estar eliminados, mostraron actitud, mejor fútbol y empataron 2-2 ante el combinado de Suiza".

Teletica afirmó que Costa Rica demostró que "pudo ser más" en el Mundial y criticó la "terquedad" del entrenador Óscar Ramírez de plantear muy defensivos los partidos anteriores frente a Serbia y Brasil, saldados con sendas derrotas para los ticos.

"Hoy, con la eliminación firmada, la Tricolor dejó claro que sí llevó entre sus maletas un boceto ofensivo, un libreto que solo necesitaba de los hombres correctos y la vocación, eso y eliminar las amarras de un planteamiento mediocre", manifestó Teletica.

Todos los medios coincidieron en que la entrada como titulares ante Suiza de los delanteros Daniel Colindres y Joel Campbell, y del defensa Kendall Waston, anotador de un gol, le dieron a Costa Rica otro aire y el volumen ofensivo del que careció ante Serbia y Brasil.

Costa Rica cerró el Mundial de Rusia, el quinto en su historia, con solo un punto, su segundo peor registro tras el de Alemania 2006 cuando perdió los tres compromisos de la fase de grupos frente a Alemania, Ecuador y Polonia.