Sin "súper nombres" pero con "actitud" para enfrentar a España, asegura Queiroz

Irán no tiene los "súper nombres" pero "juntos podemos hacer súper cosas", consideró el seleccionador de los persas, Carlos Queiroz, en la antesala del partido ante España por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Rusia-2018 en Kazán.

"De España me preocupan los 23 jugadores. No quiero hablar de Isco, Iniesta, Asensio, puedo dar los nombres de todos. Nosotros no tenemos los súper nombres pero juntos podemos hacer súper cosas", dijo Queiroz este martes en una rueda de prensa en el Kazán Arena.

"Tenemos una oportunidad única en el Mundial y es poder jugar contra España, una de las favoritas al título. Todos estamos muy emocionados por esto", agregó el timonel de 65 años.

Irán es el sorpresivo líder del grupo luego de su victoria 1-0 sobre Marruecos el pasado viernes en San Petersburgo, el mismo día en que España y Portugual empataron 3-3 en Sochi, adonde Cristiano Ronaldo brilló con una tripleta.

"Si existiera una fórmula mágica para parar a España, un millón de euros sería poco para pagarlo. No podemos centrarnos en España, debemos pensar en nosotros mismos. Ningún equipo es perfecto y esa es la magia del fútbol", reconoció el exentrenador del Real Madrid (2003-2004).

"No tenemos nada que perder, vamos a intentar hacer un partido con la responsabilidad de hacerlo bien, con dignidad y honestidad. Tenemos una rara capacidad de sacrificio y debemos jugar el partido con actitud de ganarlo", remarcó.

"Lo más importante es la actitud colectiva de Irán. Si tenemos una oportunidad la intentaremos aprovechar. No va a ser fácil, pero sí estamos obligados a hacer un buen partido contra una selección que tiene un estilo de fútbol muy difícil", puntualizó.

La segunda fecha del Grupo B se disputará el miércoles con los partidos Portugal-Marruecos en Moscú (12H00 GMT) y el España-Irán en Kazán

AFP.