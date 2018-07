Así llegan los jugadores de Deschamps

Hugo Lloris: es indiscutible y ha silenciado las críticas que le suelen acompañar desde su país. Le han hecho goles, uno Australia de penalti y tres Argentina en octavos. Ha dejado paradas de mucho mérito y ha transmitido serenidad a la defensa, en especial en semifinales ante Bélgica.Benjamin Pavard: ha trasladado su gran temporada en el Stuttgart al Mundial cuando parecía que Sidibé era el dueño de la banda derecha. Pavard es central pero ha cumplido con creces en el costado diestro. Su gol a Argentina, de lo mejor del Mundial.Raphael Varane: especialmente rápido en la recuperación e impecable por alto. Su gol de cabeza ante Uruguay desniveló el partido camino de semifinales. Viene de ganar la Champions con el Madrid.Samuel Umtiti: disipó las dudas iniciales y junto a Varane han apuntalado el centro de la defensa gala. Firmó uno de los goles más importantes de su carrera ante Bélgica en semifinales a la salida de un córner.Lucas Hernández: pudo jugar con España pero decidió Francia, Deschamps le llamó en marzo y le incluyó en el once. Aunque este año ha jugado más de central, se ha sentido cómodo en el costado zurdo de "Les Bleus". Ganó en mayo la Liga Europa con el Atlético.Ngolo Kanté: Irregular en el Chelsea pero impecable con su selección. Ha sido el pulmón de esta Francia y ha permitido que a su alrededor se sientan todos más liberados.Paul Pogba: impregnado del buen momento de Francia y con Kanté a su lado el medio del Manchester United ha podido correr y llegar al área aunque siempre se espera mucho más de él.Blaise Matuidi: Francia ganó sin él a Uruguay (le sustituyó Tolisso) pero es pieza clave para un Deschamps que en cuanto lo recuperó lo metió en el once. Trabajo y llegada, virtudes del jugador del Juventus que espera aprovechar Francia en la final.Kylian Mbappé: 19 años y ante sí la oportunidad de llevar a Francia a su segundo Mundial. Su arrancada es demoledora, su carrera imparable y su definición exquisita. Si consigue mantenerse frío en los encontronazos sobre el césped será el más completo.Antoine Griezmann: detrás del punta pero con libertad y capacitado para marcar el ritmo que Francia necesita con o sin el marcador a favor. Le falta rubricar su actuación con una genialidad. ¿lo guarda para la final? Como Lucas, campeón de Liga Europa con el Atlético de Madrid.Olivier Giroud: Sin disparar a puerta es imposible hacer goles pero Francia se beneficia de su juego de espaldas, su visión del ataque, su corpulencia y su 1,93 de altura.Otros jugadores con minutos:Ousmane Dembelé: Ante Australia desapareció y Fekir le dio otro aire cuando le sustituyó. Es muy rápido el del Barça pero en espacios cortos se diluye y le falta afilar la puntería.Corentin Tolisso: Jugó en el 4-3-3 del debut y ante Uruguay fue titular por la baja de Matuidi. Jugador muy aprovechable en el centro del campo de Deschamps.Thomas Lemar: es un extremo de la confianza de Deschamps pero solo fue titular el día de Dinamarca. De haber entrado por Matuidi el once habría sido demasiado ofensivo para lo que acostumbra esta Francia. No ha hecho un buen año en el Mónaco pero jugará en el Atlético de Madrid la temporada que viene.Steven Nzonzi: Fue titular ante Dinamarca y no destacó pero cuando ha entrado para refrescar el centro del campo Francia lo ha notado. En Sevilla se perdió medio año pero acabó jugando y fue la sorpresa de la lista gala, y ha participado.Nabil Fekir: Casi siempre el recambio de Griezmann, jugador con el que guarda cierto parecido. Siempre ha dejado detalles, muestra de que superó su rotura del ligamento cruzado y que está para seguir creciendo en Lyon o fichar por un club de más categoría.Kimpembe: el zaguero del PSG entró ante Dinamarca para dar descanso a Umtiti y junto a Varane fue un central muy seguro en una Francia que no encajó y que aseguró ese día la primera plaza del grupo.Dibril Sidibé: perdió el sitio con Pavard en el flanco derecho perjudicado por una lesión de rodilla que ya le hizo completar una temporada irregular en el Mónaco.Steve Mandanda: el mejor portero de la Liga 1 con el Olympique de Marsella y suplente de Lloris en Francia, pero tuvo 90 minutos ante Dinamarca y su actuación fue muy buena. No encajó.Benjamin Mendy: se pasó un año casi en blanco en el City, perdió totalmente el sitio ante Lucas Hernández. Tuvo minutos sueltos ante Dinamarca en el tercer partido de la fase de grupos.Flaurin Thauvin, 15 minutos ante Argentina ha sido el premio a su buena temporada en el Olympique de Marsella, subcampeón de la Liga Europa.No han gozado de minutos el central Rami y el tercer portero Areola.

EFE