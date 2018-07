Así llegan los jugadores de Dalic

Danijel Subasic: Siempre ha sido un portero muy seguro y en Rusia ha sido clave en las dos tantas de penaltis que han superado los croatas para llegar a la final. Juega en el Mónaco, coincidió con Mbappé el año pasado y esta campaña con Lemar y Sidibé.Sime Vrsaljko: Es fijo en el lateral diestro. Se entiende bien con Rebic y su actuación en este Mundial ha sido más que correcta. Sus problemas físicos no le impidieron jugar ante Inglaterra. Viene de ganar la Liga Europa con el Atlético de Madrid.Dejan Lovren: Acabó muy bien la temporada en el Liverpool subcampeón de Europa y ha completado un sobrio Mundial cuando más se dudaba de la dupla de centrales de esta Croacia.Domagoj Vida: Se ha aplicado en este Mundial y solo ha desentonado cuando le dedicó la victoria ante Rusia al pueblo ucraniano. Ante Inglaterra sobresalió ante Kane y Sterling.Ivan Strinic: no ha cogido el tono al Mundial ni ha aplacado sus nervios justo cuando firmó por el Milán. Descansó ante Islandia pero volvió al once en octavos de final. Ante Inglaterra su lesión forzó el primer cambio de Dalic ya en plena prórroga.Ivan Rakitic: si el del Barça toma el timón, su selección se serena y se muestra superior a las demás. Es capaz de ser medio posicional si hace falta y hasta de enganche.Luka Modric: apunta a jugador del Mundial si firma otro final de partido como ante los ingleses. Ya sea en el mediocentro o en la mediapunta la estrella croata es vital, como lo es en el Madrid con el que se ha habituado a ganar Copas de Europa.Marcelo Brozovic: Habitual interior con llegada acompaña en esta Croacia a Rakitic y Modric en el centro del campo para llevar a cabo una tarea que parecía más propicia para Milan Badelj. Parte también por delante de Kovacic en la "fórmula Dalic".Ante Rebic: llegó al Mundial tras destacar en la final de Copa alemana que el Eintracht ganó al Bayern en Berlín y en Rusia ha confirmado su progresión en una zona ofensiva de mucha calidad. Firmó un gol ante Argentina.Ivan Perisic: desde el extremo zurdo lidera todos los ataques de Croacia, en especial en los momentos decisivos como en la prórroga ante los ingleses. Hizo el empate y mandó un balón al poste que pudo acabar antes con la semifinal. Llega tocado a la final.Mario Mandzukic: Delantero para Dalic; ante Rusia caía a banda para permitir la llegada por el centro de Kramaric y no como falso extremo. De sacrificio encomiable y goleador histórico: en el minuto 109 de la prórroga remató a los británicos.Otros con minutos:Andrej Kramaric: Gran final de año en el Hoffenheim y opción para el ataque. Con Mandzukic en punta ha partido en el debut y ante los rusos desde la mediapunta, y si inicia en el banquillo suele ser el primer refuerzo del ataque.Mateo Kovacic: eterno suplente en el Madrid y en su selección. Siempre tiene jugadores decisivos por delante aunque es un jugador muy aprovechable. No dispuso de minutos ante Inglaterra.Milan Badelj: pivote del Fiorentina que ha perdido el sitio en el once ante Brozovic. Fue titular ante Islandia cuando descansaron todos los habituales y ha tenido minutos sueltos en el resto del Mundial.Josip Pivaric: Lateral zurdo titular ante Islandia y el principal recambio de un dubitativo Strinic. Tiene alguna opción en la final aunque hasta el momento Dalic ha confiado en Strinic.Vedran Corluka: Ya veterano campeón de Liga con el Lokomotiv de Moscú y titular ante Islandia. Es un central diestro que va bien por alto pero parte por detrás de Vida y Lovren.Marko Pjaca: jugó 70 minutos ante Islandia pero este extremo diestro por el que el Juventus pagó 20 millones no ha cuajado y no tiene sitio en Croacia.Duje Caleta Car: tras su enorme temporada en el Salzburgo (ganó Liga y Copa y fue semifinalista de la Liga Europa) se ganó el sitio entre los 23, incluso jugó de inicio ante Islandia. Es un buen recambio ante posibles lesiones de los centrales.Tin Jedvaj: vale para cualquier posición de la defensa; ante Islandia fue lateral derecho, la plaza que más ocupa. Vrsaljko le tapona el sitio.Bradaric: es un pivote que ha disputado 25 minutos intrascendentes ante Islandia tras sustituir a Modric.Lovre Kalinic: portero habitual suplente de Subasic que tuvo sus 90 minutos ante Islandia.Nikola Kalinic: fue expulsado de la concentración al negarse a saltar al campo ante Nigeria en el minuto 85.El tercer portero, Dominik Livakovic, no ha tenido minutos en Rusia. EFE