La eufórica Perú amenaza a una Francia favorita

En su espectacular regreso a un Mundial tras 36 años de ausencia, Perú peleará con Dinamarca y Francia, gran favorita a liderar un grupo C del Mundial de Rusia-2018 en el que Australia parece el equipo con menos chances.

Tal como quedó el sorteo, todo apunta a que el combinado rojiblanco dirigido por Ricardo Gareca se jugará buena parte de sus opciones en la primera jornada, el sábado en Saransk ante la Dinamarca liderada por el mediapunta del Tottenham Christian Eriksen, llamado a ser uno de los destacados del torneo.

Los daneses, no obstante, quieren demostrar que son algo más que la estrella de los Spurs.

"Al que le toque jugar se dejará la vida por la selección y por representar al país. Si marco voy a gritar hasta que todo Perú me escuche", señaló esta semana Edison 'Orejas' Flores, reflejando el sentir de un grupo que inicia eufórico la Copa del Mundo.

Un mal resultado ante los nórdicos podría hipotecar gran parte de las esperanzas andinas en este Mundial, que representa su regreso a la élite del fútbol tras más de tres décadas de ausencia.

Racha triunfal

Para la cita, los peruanos podrán contar con su gran estrella, el delantero Paolo Guerrero, una vez le fue permitida su participación pese a la sanción que pesa sobre él por dopaje. Junto a él, su socio desde las inferiores del Alianza de Lima, Jefferson Farfán, y una nómina de jugadores que todavía no tienen brillo mundial pero a los que Gareca les ha dado un impulso sobresaliente.

Con su racha de 15 partidos sin perder, la mejor de su historia, Perú es candidata a convertirse en la revelación del torneo. En Rusia le acompañarán unos 40.000 aficionados, en una de las delegaciones de hinchas más altas de la competición.

Perú no parte como favorito en la llave, un papel que recae en Francia, vigente subcampeona europea, e incluida entre los candidatos al título por muchos expertos, en una lista corta que incluya a la vigente campeona Alemania, a España, a Brasil y a Argentina.

Las expectativas son altas alrededor del combinado galo, que con una de las escuadras más fuertes de su historia aspira a ganar su segundo título mundial (tras el de 1998) y que se ha dado el lujo de dejar fuera de la convocatoria a jugadores como Dimitri Payet, Kingsley Coman, Karim Benzema y Anthony Martial.

Los Bleus, bajo presión

Con Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé como puntas de lanza, los Bleus tiene la pólvora necesaria.

Un sorteo benévolo no ha hecho más que aumentar la presión sobre el grupo que dirige Didier Deschamps, que entrará en escena también el sábado enfrentándose a Australia, antes de medirse a Perú (21 de junio) y a Dinamarca (26 de junio).

Australia ha arruinado pronósticos en anteriores Mundiales, pero tiene un equipo envejecido que se clasificó para Rusia arrastrado por el veterano centrocampista Tim Cahill en un desempate contra Siria.

Mientras no vuelvan los fantasmas del pasado, Francia debería dejar a sus adversarios del Grupo C en un segundo escalón, aunque los galos también cargarán con la ansiedad de no poder fallar para evitar un duelo en octavos con la Argentina de Lionel Messi, favorita a hacerse con el primer puesto en el Grupo D.