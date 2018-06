Zlatko Dalic: "El mundo nos ve de otra manera"

"Era sabido que Croacia tiene una gran calidad individual pero ahora se ha visto que también es un equipo compacto. Hemos logrado que el mundo nos vea de otra manera y que somos un rival para cualquiera. El Mundial es difícil para muchos equipos grandes, hay resultados inesperados y cualquiera juega bien", analizó en el lugar de concentración croata el seleccionador Dalic.

"Me satisface que a partir de ahora haya mayor consideración para Croacia e, incluso, que se le pueda considerar entre los favoritos. Nosotros solo nos miramos a nosotros mismos y creemos en nosotros. Tengo que presumir de la labor de mis ayudantes en el análisis y seguimiento realizado a Nigeria y Argentina. Reunimos todas las opiniones y datos y decidimos lo mejor", dijo tras el regreso a los entrenamientos este viernes.

Dalic, sin embargo, quiso evitar la euforia. "Estamos contentos y satisfechos porque hemos conseguido el primer objetivo, aunque no pensamos que hemos hecho algo tan impresionante después de sólo dos juegos. Me gustaría ser el primero en el grupo, pero tenemos que cuidar de nosotros mismos y contra Islandia habrá cambios en la alineación", anunció.

"No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos", indicó el preparador. "Pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza", reconoció el preparador.

Zlatko Dalic argumentó el cambio de algunos aspectos del juego ante Argentina. "Fue genial. He estado analizando el juego y cambiamos un poco el estilo. Pero esto es lo que requiere el fútbol actual. El equipo debe ser compacto, tener visión y un buen trabajo fuera del campo también", comentó.

"El encuentro con Argentina es un buen indicador para el futuro. Fuimos mejores y superiores en todos los aspectos y debemos estar orgullosos; pero no hay que caer en la euforia. A Messi no le dejamos ni espacio ni el tiempo que necesitaba. Tenía dificultades para recibir el balón. Marcelo Brozovic e Ivan Strinic hicieron una labor estupenda ayudados por Luka Modric", analizó el seleccionador de Croacia.

Dalic reconoció que fue su mejor partido como seleccionador. "En mis cinco partidos oficiales en el banquillo croata llevamos una diferencia de goles de 11-1. Eso quiere decir que somos eficaces pero solo hemos recibido un gol. Esta es mi victoria más importante como entrenador. Pero siempre el próximo partido es el más importante y el más difícil. Tenemos que progresar partido a partido para mejorar y aspirar a cosas".

El preparador balcánico repartió elogios de forma individual. Sobre la actuación de Luka Modric dijo que "no hay palabras suficientes para definir a Modric. En cada partido de Croacia juega al máximo nivel y mereció marcar. Mereció esa recompensa. En su reacción se notó lo feliz que es y lo mucho que significa la selección para él. Puede jugar en cualquier posición. Fue el líder", dijo.

"Ante Rebic nos da agresividad. La velocidad que antes no había en el lado opuesto de Perisic. No se rinde, destruye todo a su manera, pero debe encontrar el límite. Estuvo al borde de una tarjeta roja, puede que merecida. Pero madura como jugador y es un gran apoyo para sus compañeros de defensa", añadió.

Dalic quiso elogiar la figura del veterano Vedran Corluka, que saltó al césped en el tiempo añadido. "Calentó tanto tiempo porque sabía que al final iba a jugar. Lleva doce años en el equipo nacional y acumula 100 partidos. Es un ejemplo para todos y me dijo que para él supone mucho jugar aunque sea un minuto. Para él no es fácil asimilar estar en el banquillo pero es un profesional grande y se lo agradezco", concluyó.