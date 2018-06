"Vinimos por más y no sería un buen resultado no pasar a octavos", dijo Pekerman

Vinimos por más y no sería un buen resultado no pasar a los octavos de final, aseguró este miércoles el seleccionador de Colombia, José Pekerman, en la antesala del juego ante Senegal, por la tercera fecha del Grupo H del Mundial Rusia-2018.

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos (en el Mundial), somos muy optimistas", dijo Pekerman en rueda de prensa en el Samara Arena, sede del encuentro.

Colombia, con 3 puntos, precisa la victoria ante los leones africanos para firmar el pase a los octavos de final, lo mismo que Senegal, que con 4 -igual que Japón- también depende de sí misma para avanzar.

Un empate pondrá a ambos combinados en manos de Japón o de Polonia, que se enfrentan también el jueves en Volgogrado.

"Ninguno de los dos equipos son favoritos (en el partido), sería un error pensar cuál lo es. Los cuatro equipos, salvo Polonia que está por fuera, han mostrado en cada uno de los partidos sus armas, no hay favoritos, lo que hay que hacer es luchar por ese resultado", agregó.

Un Senegal de corte europeo

Colombia recuperó el rumbo perdido en el Mundial al golear 3-0 a Polonia luego del traspié (2-1) ante Japón, una derrota inesperada en el debut pero que despertó ante el equipo de Robert Lewandowski el mejor fútbol del combinado cafetero.

"Está claro que es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación", prosiguió.

"El ánimo dentro del grupo está muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo sucedido en el último juego", anotó el estratega argentino haciendo referencia al desempeño del combinado ante los polacos el pasado domingo en Kazán.

Pekerman reconoció en Senegal a un "equipo muy fuerte", incluso, sostuvo, ya lo era "desde antes de empezar el Mundial".

"Es duro individual y colectivamente, y juegan como europeos por la capacidad de sus jugadores que están en Inglaterra, Francia o España. Contra Polonia y Japón lo que planificaron les dio resultado, estuvieron en ventaja y manejaron las situaciones", analizó.

Mané en la mira

Pekerman remarcó que Colombia debe "encontrarle puntos débiles" al combinado dirigido por Aliou Cisse y vaticinó, por la necesidad de los puntos, "un partido de mucha intensidad, muy competitivo".

"Veremos cómo responde Senegal ante un partido que puede ser diferente, quién puede resolver mejor esta situación ante la incógnita de la urgencia de un resultado", puntualizó.

El defensor central Dávinson Sánchez, del Tottenham, quien acompañó a Pekerman ante la prensa, valoró la calidad del delantero Sadio Mané, una de las estrellas del Liverpool, pero sostuvo que "nos concentramos más en todo el equipo" en uno en particular.

"Nos concentramos en todo el equipo, tienen un jugador importante como Mané, que ha hecho una gran temporada en la Premier League. Pero estamos enfocados en todas sus fortalezas y por dónde podemos hacerles daños", analizó el joven zaguero de 22 años.

"Pero así como pensamos en ellos, pensamos en nosotros, en como estamos, en el impulso que nos ha dado la victoria ante Polonia como una oportunidad importante para ir por más", puntualizó el central de los 'Spurs'.