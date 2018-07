Thiago Silva: "Esperemos que mañana sea el gran día de Neymar"

"México se merece estar aquí por lo que han demostrado en la fase de grupos", manifestó el central del Paris Saint Germain este domingo durante su conferencia de prensa, que tuvo lugar en el escenario del partido una vez que Brasil completó su último entrenamiento previo al mismo, en el Samara Arena.

"México es un equipo que me merece todo el respeto del mundo. Tienen una gran calidad técnica y saben llenar espacios como nadie", manifestó el central del Paris Saint Germain, que este lunes será capitán de su equipo.

"A Chicharito lo conozco bien, porque me he enfrentado a él muchas veces. Pero no solo hay que vigilarlo a él y a los otros delanteros. México tiene jugadores muy buenos", manifestó Thiago Silva.

Preguntado acerca de dos de sus compañeros en el Paris Saint Germain que están brillando en el Mundial, el francés Kylian Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani; y que si ahora llegaría el turno de otro integrante del equipo francés, su compatriota Neymar, Thiago Silva, que este lunes portará un brazalete de capitán que el seleccionador, Tite, hace rotar entre distintos jugadores indicó que él se "había preguntado lo mismo".

"Ayer cuando vi los dos partidos me pregunté lo mismo. Además, (el argentino) Di María (asimismo en el PSG) también jugó muy bien. Así que en nuestro partido esperamos que sea Neymar el que brille", dijo.

"El PSG está haciendo un buen papel, sí. Pero yo aquí no estoy como jugador del Paris Saint Germain. Aquí representó a la selección brasileña", recordó el central de la 'Canarinha', nacido en Rio de Janeiro hace 33 años.

"Nosotros tenemos que trabajar para darles libertad a nuestros atacantes. Así que esperemos que mañana sea el gran día de Neymar", opinó Thiago Silva, que no está de acuerdo en que a partir de ahora, con las rondas eliminatorias, vaya a ser "un Mundial diferente".

"No es un Mundial diferente, pero sí es verdad que ahora hay que cometer el menor número posible de errores posible. Hay que estar concentrado permanentemente, no se puede dejar de estar concentrado ni un solo momento", comentó.

"El de mañana va a ser un partido muy difícil, porque México se merece estar aquí por lo que mostró en la fase de grupos", manifestó.

"Creo que hemos avanzado muchísimo en el torneo, sobre todo después del primer partido (que empataron a un gol con Suiza, antes de derrotar en los dos siguientes, por dos a cero a Costa Rica y a Serbia). Muchos dijeron que no habíamos jugado bien ese partido y no estoy de acuerdo".

"En el segundo y en el tercero sabíamos que íbamos a mejorar, como finalmente fue. Ahora estamos en el cuarto partido y estamos muy preparados", afirmó.

"Somos una gran selección, pero México tiene tanto deseo como nosotros de pasar a cuartos"; advirtió, no obstante, este domingo, Thiago Silva.

"Queremos merecernos la victoria. Pero lo principal es jugar bien. Si juegas bien, tienes más opciones de ganar", opinó Thiago Silva este domingo en Samara.