Shaqiri: "No siempre gana el fútbol bonito"

"Ellos esperan atrás, tienen buen físico, tienen grandes jugadores atrás, intentan jugar al contraataque, no es un partido bonito por su parte, creo. Pero crearon oportunidades al contragolpe. No siempre el fútbol bonito gana, lo importante es ganar partidos y a veces no importa cómo", señaló tras el encuentro.

Shaqiri recordó que el conjunto sueco tuvo "suerte" en el gol de Emil Forsberg, que fue desviado por el defensor suizo Manuel Akanji, despistando al portero helvético.

"No sé si fue un gol en propia meta... Creo que ellos tuvieron suerte porque el disparo no fue muy bueno, nuestro portero lo hubiera parado de forma normal, pero así es el fútbol, ellos lo intentaron y la suerte estuvo de su lado", valoró.

"Tuvieron suerte en el gol, pero respetamos que ganaron el partido, tendremos que hacerlo mejor en el futuro... Es un partido importante, hoy perdimos pero estoy orgulloso del equipo", añadió.

El centrocampista suizo de origen albanokosovar dijo estar "muy orgulloso" del equipo aunque "decepcionado" por la derrota y aseguró que en el ataque fue "difícil encontrar espacios" para atacar a la defensa sueca.

"Tuve balones, intenté opciones, cruces, no se puede decir que no intenté nada. No estuve en el partido a veces, pero fue difícil porque no puedes hacerlo todo. No es fácil para mí estar en la banda derecha", añadió.

Respecto a su futuro en el Stoke City inglés, que ha descendido a la segunda categoría inglesa, Shaqiri dijo que no ha pensado sobre su futuro durante el Mundial, pero admitió que hay clubes interesados por ficharle y que su prioridad es continuar en la Premier League.

"Me gustaría jugar en las mejores ligas, todo el mundo lo sabe y espero que puedo continuar en la Premier, eso deseo, aunque nunca sabes en el fútbol", admitió.