Sampaoli: "Mañana Argentina va a arrancar un nuevo Mundial"

"Nosotros mañana tenemos que hacer un partido de mucho corazón, de mucha cabeza. Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en relación de su necesidad de ganar. Tenemos que ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana es el primero", aseguró en conferencia de prensa en el Saint Petersburg Stadium.

El seleccionador argentino no quiso confirmar la alineación que utilizará de inicio, ni si cambiará al portero Willy Caballero por Franco Armani, que le acompañó en la conferencia de prensa.

"Estuvimos entrenando algunas particularidades, más allá de que el equipo tenga el partido en la cabeza, no quiero dar el once porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía, ensayamos distintas variantes y prefiero no comunicarlo en el día de hoy", explicó.