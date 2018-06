Petkovic: "Estamos acostumbrados a escribir historia y somos ambiciosos"

Suiza se enfrentará en la siguiente ronda a Suecia y, si consigue ganar, se clasificará por primera vez para cuartos de final desde el Mundial que se celebró en su país en 1954.

"Estamos acostumbrados a escribir historia y somos muy ambiciosos. Lo importante es centrarse en Suecia. Tenemos que recuperarnos y darlo todo ante el próximo adversario", declaró.

"Todavía no puedo comentar el próximo partido. Hemos conseguido pasar a octavos de final y este era nuestro objetivo mínimo. Tenemos que concentrarnos para el siguiente. Antes del partido, hasta el final, no sabíamos si íbamos a poder progresar", apuntó.

Además, quiso felicitar a Costa Rica, selección de la que dijo que ofreció un "increíble rendimiento" y que ha mejorado mucho a lo largo del torneo.

"En los primeros minutos les cedimos oportunidades con pases que perdimos. Pero también tuvimos oportunidades y marcamos. Para nosotros ha sido difícil. Teníamos a 40.000 rusos animando al otro equipo. Nos estamos acostumbrando a jugar así. Aún así intentaremos que los aficionados rusos se emocionen con la manera de jugar en el partido ante Suecia", señaló.

"El partido ha sido un poco problemático. Cuando a uno le valen tres resultados, parece que por instinto sale la falta de concentración. Hoy se han dado situaciones en las que hemos intentado perder el partido. Pero la tendencia es que no perdemos partidos y esto me alegro. A veces no jugamos bien y sabemos reaccionar. Si no hubiera habido ese penalti al final, no habríamos perdido", concluyó.