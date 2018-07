Pavard tiene dolor en un muslo pero está "apto" para jugar ante Bélgica

"He recibido muchos golpes, jugué con una pierna, me dolía mucho, pero soy un guerrero. Sudé la camiseta y estoy apto, listo para ir al combate", dijo en conferencia de prensa.

"El golpe que recibí de (Luis) Suárez me va a hacer aprender. Puede que me haga poner más agresividad e ir con menos tranquilidad, para recibir menos golpes, porque él me dio un gran golpe", explicó sobre esa acción ante el jugador del Barcelona.

"Todavía hoy (domingo) lo siento, pero todo va bien. Esto forma parte del fútbol y son las cosas de las que hay que aprender", añadió.

Pavard llevaba un vendaje en el muslo derecho después del partido ganado a los uruguayos el viernes en Nizhni Nóvgorod.

Francia y Bélgica se enfrentan el martes en semifinales en San Petersburgo.