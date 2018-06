Once contra once, lo que pide Pekerman para vencer a Polonia

Para ganarle a Polonia tenemos que jugar once contra once, sostuvo el técnico de Colombia, José Pekerman, al recordar lo sucedido ante Japón en el debut en Rusia-2018, y dejó entrever que James Rodríguez será inicialista el domingo en Kazán.

"Hay que jugar once contra once, que no es poco, este juego es así", dijo Pekerman entre risas en la antesala del crucial partido ante los polacos, por la segunda fecha del Grupo H.

"(También) contar con jugadores que en un momento dado no estaban en la totalidad de sus condiciones, jugadores importantes. Recuperar la confianza, porque sabemos que tenemos las posibilidades de hacerlo y veníamos con esa confianza", agregó el argentino.

El Mundial comenzó mal para los cafeteros con una derrota inesperada de 2-1 ante Japón, que sumada al revés de los polacos por el mismo marcador ante Senegal, creó un escenario impredecible para los a priori favoritos de la llave.

La expulsión del volante central Carlos 'la Roca' Sánchez a los 3 minutos condicionó el desarrollo del juego ante los asiáticos, y pese a que Colombia logró empatarlo al término de la primera mitad, el desgaste físico en la segunda etapa le pasó factura a los de Pekerman.

"Si el partido es normal, debemos imponer nuestro fútbol. Los jugadores polacos tienen calidad y capacidad (...) Va a ser un partido de mucha ida y vuelta, marcado con mucha intensidad", advirtió.

James desde el arranque

Sobre la presencia del '10' cafetero del Bayern Múnich, que apenas disputó 30 minutos ante los 'Samuráis Azules' afectado por una fatiga muscular, el estratega destacó que "está bien y lo ha demostrado en esta semana".

"James es un jugador fundamental en nuestra selección, los minutos en el partido anterior le fueron dando confianza, ha trabajado con intensidad en estos días y esperamos que pueda llegar (el domingo) al cien por cien", anotó.

Pekerman, que estuvo acompañado ante los medios por el lateral derecho Santiago Arias (PSV Eindhoven), advirtió sobre algunas variantes respecto al once que utilizó ante los japoneses el pasado martes en Saransk.

"Al margen del (cambio) obligado, vamos a revisar algunas situaciones. Tenemos un plantel de jugadores con mucha valía y características diferentes y en la competencia se empieza a ver el estado de forma en que llegaron, la continuidad y los que nos pueden dar en cada partido", enfatizó.

"Fue un mal comienzo y hay que superarlo", puntualizó el entrenador de los colombianos, a los que llevó hasta los cuartos de final en Brasil-2014, la mejor presencia histórica de los cafeteros en las Copas del Mundo.

Arias, por su parte, destacó el compromiso del grupo de jugadores para "salir a ganar" el domingo en el Kazán Arena, porque, "como dijo Falcao durante la semana son ellos o somos nosotros".

"No se inició como hubiésemos querido, peros estamos fuertes, sabemos lo que queremos, nos queda este y el otro partido (ante Senegal) para poder pasar a la otra fase", analizó el defensor.