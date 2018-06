Odriozola afirma que España tuvo "buenas sensaciones"

"Tuvimos buenas sensaciones, este partido nos ha servido para encontrar una buena carburación. Es un buen resultado, con buenas sensaciones. Jugamos bien tanto en la primera como en la segunda parte", afirmó.

Odriozola, que jugó como titular ante la baja por lesión de Dani Carvajal, abrió el marcador con un tanto de volea desde la frontal del área.

"Estoy feliz en el plano personal por haber ayudado al equipo a encontrar el camino del gol. Si me lo dices hace año y medio no me lo hubiera creído. La vida es así y esto es fútbol, hay que trabajar diariamente", aseguró el futbolista de la Real Sociedad, que en la temporada 2016-2017 dio el salto desde la 2ªB, tercera categoría del fútbol español, a Primera División.

El defensa agradeció "el apoyo del público. Vamos a dar el 100% para ganar el Mundial y habrá que demostrarlo sobre el terreno de juego".

