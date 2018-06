Montevideo vibra con la goleada de Uruguay a Rusia

La primera celebración vino a los 10 minutos del arranque del partido con una diana de Luis Suárez; la segunda con el tanto en propia de Denís Chéryshev en el minuto 23 y la tercera tras el gol de Edinson Cavani en el minuto 90.

Pese a las bajas temperaturas del invierno austral, cientos de montevideanos decidieron reunirse en la plaza de la Intendencia, en el centro de la capital, para mirar el tercer partido de Uruguay desde una gran pantalla.

"Estoy sola y me gusta verlo acá, en grupo. Me siento más contenta. Me emociona más verlo desde acá con toda la gente", detalló a Efe Alicia Frachea, que para la ocasión no solo se había ataviado con un pabellón del país, sino también con un gorro y una bufanda celeste.

Virginia Silva y Gimena González, a su vez, decidieron mostrar su apoyo aún más pintándose la totalidad de la cara con la bandera del país, ya que en su opinión los jugadores de la selección "se lo merecen".

Las dos jóvenes tenían claro que Uruguay se haría con la victoria ante Rusia, pero comentaron a Efe que se les hacía raro ver un partido en el que la Celeste no tenga que "sufrir" y que "vaya tranquilo".

No solo se veían banderas nacionales, sino también alguna bandera del arcoíris, símbolo de la comunidad LGTBI, pues esta semana se da arranque a las actividades que rodean al Día Internacional del Orgullo, que tendrá lugar el próximo jueves.

Ejemplo de ello es Roberto Acosta, uruguayo que decidió ir a ver el partido no solo con colores azules, sino también con una peluca y unas gafas multicolores.

Por otro lado, la Policía también estuvo presente en esta céntrica plaza, según detalló a Efe el cabo González, quien señaló que había unos 20 efectivos en el lugar cuidando la seguridad de los aficionados.