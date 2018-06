Mina y Cuadrado envían mensaje de aliento a Messi, Higuaín y Dybala

"Leo es un crack, es un genio, y mi respeto para él por la persona que es", expresó Mina durante una rueda de prensa en el búnker del seleccionado cafetero en Sviyazhsk (34 km al oeste de Kazán).

Mina, quien fichó por el FC Barcelona en enero de este año, censuró las voces que desde Argentina han criticado la baja producción del '10' albiceleste en el Mundial.

"No sé por qué lo critican (...) lo que él ha hecho es incomparable", reconoció el zaguero central colombiano sobre la trayectoria del astro del fútbol argentino.

"Yo le digo que disfrute, y que como él mismo me dijo cuando llegué al Barcelona, que no le dé bola (Ndlr: no preste atención) a lo que dicen, y que juegue", puntualizó Mina.

Por la misma línea se expresó Cuadrado refiriéndose a sus compañeros de la Juventus, el 'Pipita' Higuaín y Dybala.

"Ellos saben el talento que Dios les ha regalado, cuando entren al campo es para disfrutarlo, que sepan que tienen una oportunidad de mostrarlo y que salgan con esa alegría a disfrutarlo", señaló el mediocampista cafetero.

Argentina se encuentra en Rusia en una situación crítica que la tiene al borde de la eliminación en la fase de grupos.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli empataron 1-1 con Islandia y perdieron 3-0 con Croacia, y este martes en San Petersburgo están obligados a derrotar a Nigeria para tener opciones de estar en los octavos de final.

A partir de ahí, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los clasificaría automáticamente a la siguiente ronda.

En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 contra -3 de los argentinos).