Mbappé llega lanzado y con un número sagrado

Está al 100% para encarar el Mundial y lleva el ilustre dorsal 10 porque no había "nadie en el horizonte": Kylian Mbappé tranquilizó este miércoles en rueda de prensa sobre su estado físico tras un golpe recibido en un entrenamiento.

El meteorito de 19 años (15 veces seleccionado, 4 goles, 5 asistencias) llega lanzado: en sus últimos siete partidos con los 'Bleus' ha sido siete veces decisivo. Para él, ¿un Mundial exitoso equivaldría a...? "La victoria, es bien simple".

- Susto... y lio en redes -

El golpe en el tobillo que le dio Adil Rami y que le hizo acortar su entrenamiento el martes no es más que un mal recuerdo: el atacante volvió a entrenar normalmente este miércoles. "Estoy al 100%, no era el derecho, era el izquierdo, así que está bien", dijo sonriente, refiriéndose a su otro tobillo, un poco más frágil.

"No tuve miedo, quería continuar. Vi que rechinaba un poco. El ayudante me dijo que volviera al vestuario y lo hice", explicó.

Preguntado sobre el feroz debate que ocupó las redes sociales, el parisino desdramatizó: "Fue golpe más bien inofensivo, un poco tardío, pero nadie murió. No hubo mala idea, es algo que sucedió, sucede y sucederá de nuevo... Quizás se armó lio porque se trataba de un marsellés, pero no pensamos en ello en absoluto. (en la selección de Francia), no hablamos de clubes".

¿Temió una lesión seria? "No, en absoluto, simplemente me decepcionó salir, dejé a mi equipo, perdimos...".

- Talento, amistad, balance -

"No hay muchos equipos que tengan mejores atacantes que nosotros", dijo Mbappé, titular indiscutible junto a Antoine Griezmann. Para el tercer puesto en ataque Olivier Giroud "es más bien un pivote que nos sirve de punto de referencia". Mbappé evita pronunciarse demasiado sobre el centrodelantero...

Con Griezmann y Ousmane Dembélé la cosa cuaja. "Somos tres jugadores que nos apreciamos, a los que nos gusta jugar juntos. Nos las arreglamos para dejar a un lado nuestro ego, sabemos que es por ayudarnos a nosotros mismos a conseguir el objetivo, somos jugadores bastante versátiles, con mucho movimiento y velocidad ".

"Jugar con Ousmane Dembélé es fácil, todo el mundo se relaciona técnicamente con él. Es un jugador que percute, capaz de jugar a un toque, que va rápido, que juega con ambos pies ... No está nada mal, ¿no?"

"Somos amigos, tenemos la misma edad, los mismos intereses, nos llamamos a menudo durante el año", agrega. El seleccionador Didier Deschamps recordó el lunes que no estaba allí "para hacer jugar a los amigos de los amigos".

"El entrenador nos da una cierta libertad que nos permite movernos por todas partes. También nos pidió un cierto rigor para mantener un equilibrio en el equipo", dice Mbappé.

Precisamente, es en el "balance defensivo" donde el trío debe mejorar para evitar "tener un equipo partido por la mitad". También deberá "ser más eficiente, porque no tendremos 60 oportunidades. A veces solo una, y será necesario aprovecharla".

- El 10 de 'Zizou' -

"Fabuloso", comentó el lunes el icónico Zinédine Zidane sobre Mbappé. Una palabra que el protagonista recibió con "orgullo", y que "te motiva para seguir haciendo las cosas bien y recibir más elogios de Zinédine Zidane", "el ídolo".

Justamente, Mbappé luce el 10 en la espalda. "Lo quería. Estaba libre, nadie en el horizonte, lo tomé y juego con él, eso es todo", dice. "Lo veo más como un niño que siempre ha amado este número y juega con los grandes. No va a cambiar mi forma de jugar. Es un número histórico para los franceses, pero para mí no cambiará nada".

Pero es el número de 'Zizou'... "No puedo hacer como que no lo sé. Por supuesto que lo piensas, sabía que tenía que asumir la comparación, incluso si no hay lugar a ello. Estoy contento de llevarlo y eso es todo, es así.

Y eso es todo, es así: 'Kyky' llega lanzado a Rusia-2018, y con un número sagrado.