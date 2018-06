Matic: "Brasil es favorito, pero no sé si va a ganar"

"Brasil es uno de los favoritos, pero no sé si va a ganar la Copa del Mundo, porque es muy difícil", indicó Matic tras perder con la Canarinha por 2-0 y que su selección fuese eliminada del Mundial.

El centrocampista serbio destacó "el gran nivel individual" de todos los jugadores brasileños, lo que les complicó mucho y elogió al barcelonista Coutinho.

"Es un jugador que conozco bien, porque me he enfrentado a él muchas veces en Inglaterra. Es muy difícil pararlo. Pero no sólo a él. Los once jugadores que salieron son de gran nivel", indicó en la zona mixta del estadio Spartak de Moscú.