"Llevo la estrella en la camiseta, pero yo no la gané", dice Pogba

"Yo no tengo la estrella. La llevo en la camiseta, pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla", dijo este jueves Paul Pogba sobre la posibilidad de lograr un segundo título mundial para Francia, tras el de 1998.

Francia y Croacia disputarán la final del Mundial de Rusia-2018 el próximo domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Para los Bleus supone la tercera en los últimos 20 años y para una parte de los actuales jugadores es la segunda consecutiva tras la pérdida (1-0 frente a Portugal en la prórroga) en la Eurocopa que se disputó en Francia-2016.

"No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Conozco el gusto de la derrota en una final y no es bueno, es muy amargo... No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa", explicó el centrocampista del Mánchester United.

En 2016, "cuando ganamos a Alemania (2-0 en semifinales), pensábamos que era la final". "Contra los portugueses, con su trayectoria, nos dijimos que habíamos jugado antes de jugar, fue nuestro error", admitió.

"Ahora no es lo mismo, todos somos conscientes. No cometeremos el mismo error", añadió.

De Croacia, rival en la final, Pogba destacó que "son muy fuertes mentalmente". "Han jugado 90 minutos más (tres prórrogas consecutivas), pero no sé si es una desventaja para ellos; querrán demostrar que quieren ganarnos pese a haber jugado más".

Preguntado por las ganas de revancha por la semifinal perdida en 1998, Pogba dijo: "Seguro, no tienen una estrella y la quieren. Han hecho un gran camino y quieren la victoria. Como nosotros. yo no tengo la estrella, la llevo en la camiseta pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla, como todos los jugadores".