Ibrahimovic considera "ridículo" que Benzema no esté en el Mundial

"Para mí no es normal que Benzema no esté en el equipo nacional (de Francia) porque es uno de los mejores delanteros del mundo. Ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid", afirmó el sueco de 36 años a la televisión beIn Sports.

"Si no está en el equipo es por algo que no tiene que ver con el fútbol", añadió el jugador de Los Angeles Galaxy. "El entrenador tomó una decisión, dice que no es lo bastante bueno para este equipo. Ese entrenador no debería estar aquí y Benzema sí que debería estar aquí", sentenció 'Ibra', especialmente popular en Francia tras su paso por el París Saint-Germain (2012-2016).

"Encuentro ridículo que no esté. Si quieres ganar tienes que contar con ganadores. Y Benzema es un ganador", concluyó el jugador sueco.

Ibrahimovic viajó a Rusia por requerimientos de patrocinadores. Se retiró de la selección sueca después de la Eurocopa de 2016 y no fue convocado para este Mundial, pese a que en marzo había declarado que echaba de menos el equipo nacional, lo que parecía dejar la puerta abierta.

Benzema, que ha ganado las tres últimas Ligas de Campeones con el Real Madrid, no ha sido convocado con Francia desde el 8 de octubre de 2015, con lo que su contador particular lleva casi tres años detenido en 81 partidos internacionales y 27 tantos.

Su carrera en los Bleus se cortó tras verse implicado legalmente en el caso de chantaje con un vídeo sexual contra el también futbolista francés Mathieu Valbuena, excompañero suyo en la selección.

Francia debutó este sábado en el Mundial de Rusia, con una victoria 2-1 sobre Australia.