España también queda fuera tras el adiós de Messi y Ronaldo

Alemania y la Argentina de Messi, campeón y subcampeon mundiales, Portugal de Cristiano Ronaldo, campeón de Europa, y ahora España, uno de los grandes favoritos, no pasaron de octavos de final. Un Mundial patas para arriba.

Rusia se medirá en cuartos de final con el ganador de Croacia y Dinamarca, mientras que el primer cruce de esa instancia se dará entre Francia y Uruguay, el 6 de julio en Nizhni Nóvgorod.

El anfitrión logró el boleto a cuartos en la tanda de penales por 4-3 luego de haber igualado 1-1 en los 120 minutos de los tiempos regular y suplementario.

Koke Resurrección e Iago Aspas fallaron sus lanzamientos en la tanda decisiva, mientras que los rusos anotaron los cuatro que patearon, lo que terminó condenando al campeón mundial de 2010.

Tarde de siesta

Salvo en un tramo del período suplementario, con Andrés Iniesta en el campo, España obvió su habitual planteo de ataque y nunca encontró el juego asociado que le sienta tan cómodo.

España no pudo, y Rusia no quiso. Entonces se vivió un domingo de siesta en el estadio Luzhniki hasta la definición de los penales. El sol del verano boreal invitaba a dormitar pero ambas selecciones hicieron todo lo posible para que los 80.000 espectadores compitieran por el bostezo más largo.

Y la emoción de los goles fueron acordes al partido: de espaldas. Centro desde la derecha, Sergei Ignashevich atiende la marca de su tocayo Sergio Ramos en el área y sin percatarse el balón le pega en un pie y entra en el arco ruso. Empate de España: un envío le pega en el brazo a Gerard Piqué, que estaba de espaldas. Penal y gol.

Hasta que llegó la siempre emocionante tanda de penales. El instante decisivo en el que no solo influye la suerte, sino también el estado de ánimo. Algo que no destacó en España, aunque las fallas no estuvieron en los disparos, sino antes, al menos al inicio del Mundial.

La salida intempestiva del entrenador Julen Lopetegui por Fernando Hierro dos días antes del inicio del Mundial, no fue gratis para un equipo que amenazaba con repetir su título logrado en Sudáfrica-2010.

Para colmo España se enfrentó a un equipo hipermotivado, a un estadio lleno, a todo un país... y a su propia historia, ya que la Roja nunca ganó a un anfitrión en un Mundial.

A repetir la gesta de 1998

En cuartos de final esperarán a Rusia Croacia o Dinamarca. Los balcánicos dieron una gran impresión en la primera fase, con un pleno de 9 puntos y sobre todo una humillación a Argentina (3-0), pero se enfrentarán a un sólido equipo danés este domingo a las 18h00 GMT en Nizhni Nóvgorod que solo ha encajado un gol en todo el campeonato.

El encuentro promete ser un apasionante batalla en el centro del campo, con Luka Modric, Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic y Ivan Perisic por los croatas y, por el otro lado Thomas Delaney, Lasse Schone y Yussuf Poulsen o, incluso con la variante de 'Blue' Andreas Christianen, como escuderos del 'Rey' Christian Eriksen.

Los croatas sueñan con repetir o superar las semifinales alcanzadas en 1998 por la primera gran generación de jugadores de ese pequeño país, liderada por Davor Suker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki.

Nace una estrella

La abdicación de los dos monarcas del fútbol coincidió con el nacimiento a ojos del mundo de una futura estrella: Kylian Mbappé. El delantero galo hizo dos goles, provocó un penal y con su velocidad desnudó todas las miserias defensivas de la Albiceleste.

Que ocupe o no el trono del fútbol mundial en un futuro cercano dependerá de lo que sea capaz de hacer Mbappé en una cancha, aunque condiciones le sobran. Sólo Neymar, su compañero en el París SG, parece en condiciones de poder luchar con el francés por el cetro futbolístico.

La derrota argentina supone el adiós de una generación. Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron que dejan la Albiceleste. "Es hora de decir adiós. De ahora en adelante deseo que todos los chicos que sigan puedan lograr lo que se buscó (...) Seguramente tarde o temprano se les va dar", deseó el 'Jefecito'.

Messi, que ya amagó con irse tras perder la final de la Copa América Centenario en 2016, se fue en silencio del estadio Kazán Arena.

El que dijo que por el momento "no evalúa" su dimisión fue el técnico Jorge Sampaoli, pese al pobre papel de su seleccionado y a su caótica gestión del grupo.

El 'Matador' opacó a Cristiano

Cristiano Ronaldo, que difícilmente llegará a otro Mundial, fue víctima de otro jugador del PSG: Edinson Cavani. A Uruguay le bastaron dos estocadas del 'Matador', un cabezazo en al minuto 6 a centro de Luis Suárez y un colocado derechazo al 62, para acabar con la bestia ibérica, vigente campeona continental.

La mala noticia para la Celeste fue la lesión de su goleador, que será duda para el partido de cuartos contra Francia. "Sentí un pinchazo en el gemelo. Dios quiera que no sea nada y podamos seguir ahí", reveló Cavani, al borde del llanto tras el partido en Sochi.