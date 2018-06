Cúper: "Hicimos 15 minutos fatales y esa fue la causa de la derrota"

"Creo que hicimos un gran primer tiempo pero a veces en un partido de 94 minutos hemos tenido entre 10 y 15 minutos fatales y esa fue la causa de la derrota, en algunas ocasiones nos faltó suerte de que entrara la pelota", señaló Cúper tras el encuentro.

El técnico argentino reconoció que en ese lapso de tiempo en el que recibieron los goles pudieron cometer "algún error" defensivo, pero descartó que se debieran a falta de concentración.

"En líneas generales estoy conforme con lo que hemos hecho, pero a veces hay que tener la contundencia de aprovechar las situaciones de gol y equivocarte lo menos posible", añadió.

Preguntado por si considera las dos derrotas un fracaso y si debería dejar de ser seleccionador, Cúper dijo que su continuidad "no depende exclusivamente de él".

"Si no están contentos con lo que hecho soy el primero que me voy sin duda. Me parece que todavía tenemos que jugar un partido más, las posibilidades son mínimas, pero hay que esperar al último momento", recordó.

Respecto al extremo Mohamed Salah, que debutó hoy después de no haberlo podido hacer contra Uruguay por no haberse recuperado de su lesión, Cúper dijo que hoy estaba "bien" y que eso se ha podido ver en el campo.

"Hoy para jugar estaba bien, hoy se le ha visto, nadie puede discutir su importancia. Pero siempre detrás de un gran jugador tiene que haber un equipo, y mi orgullo es que tuve un equipo, tal vez faltó contundencia, pero tengo que reconocer el esfuerzo hecho después de 28 años que no estaba Egipto en un Mundial", señaló.

"Todos sabemos lo que representa Salah para la selección. Es muy importante, un referente, ha dado muchísimas satisfacciones. La lesión que ha tenido a todos nos ha preocupado, todos hubiéramos preferido que no hubiera sucedido nada. Lo único que puedo lamentar es que hubiera estado en la preparación con todo el equipo, pero la prioridad fue curar su lesión", finalizó.