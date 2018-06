Cardona guardó esperanzas de ir al Mundial hasta última hora

"Esperé hasta el 4 de Junio para ver si mi nombre aparecía en la lista de los 23, pero la mínima esperanza se fue, paradójicamente, con la alegría de ver el vídeo de mis compañeros", afirmó Cardona en un mensaje difundido en Instagram.

El creativo estuvo en una lista de 35 jugadores pero ni siquiera estuvo en los entrenamientos de la selección colombiana en Bogotá la semana pasada.

"No les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta mas bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo", añadió.

Sin embargo, el exjugador del Monterrey de México les mandó "energía" y "bendiciones" a sus compañeros para que triunfen en la copa, un sueño que duró "cuatro años en la eliminatoria".

Recordó que "una vez más" se quedó sin jugar un Mundial, como ocurrió en el sub'20 de 2011 de Colombia en el que fue descartado por Eduardo Lara, quien era en ese entonces el técnico de esa selección juvenil.

"A ganar mi Colombia, a ganar mis amigos, por ustedes y por el país", concluyó Cardona, que anotó tres tantos en las eliminatorias suramericanas al Mundial.