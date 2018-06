Aspas: "No solo nos está costando a nosotros"

Iago Aspas, autor del gol del empate de España contra Marruecos que permite a la selección nacional acceder a los octavos de final como primera del Grupo B, afirmó no sólo a su equipo le está costando sumar en el Mundial de Rusia 2018.

"No sólo nos está costando a nosotros. También le está costando a equipos favoritos como Argentina, Alemania, Brasil...", dijo Aspas a Telecinco.

"Los rivales también juegan, nos tienen muy, muy estudiados. En el siglo XXI todos tienen su armas, buscan incomodar al rival. Y tienen muy buenos jugadores, no nos equivoquemos. Muchos de ellos jugaban en nuestra liga", precisó.

"Sí que hemos hecho cosas mal, por supuesto, pero también hemos hecho cosas bien. Vamos a quedarnos con las cosas buenas, que hemos sumado ese punto que nos ha valido para quedar primeros y estar en el cuadro por, vamos a decirlo, un poco más fácil que el otro, sabiendo de la dificultad. Todos habríamos firmado tener estos cinco puntos y pasar de primeros", señaló.

Al recordar la jugada de su gol de espuela, Aspa dijo: "Estábamos en un momento muy difícil. Íbamos perdiendo y Portugal estaba ganando 1-0 a Irán. Poder marcar ese gol y quedar primeros es una gran noticia para nosotros".

"Gracias al VAR hemos sumado ese punto y hemos acabado primeros de grupo. Yo estaba en el primer palo y no podía saber si era legal o no. Pasaron uno o dos minutos. El árbitro tardó en decidir por que no podía escuchar nada", recordó.

"Siento mucha alegría. Hoy ha venido mi familia a verme por primera vez en un Mundial y ese gol es muy importante para mí", comentó.

Sobre el rival de España en octavos de final, Rusia, el delantero del Celta comentó: "Es el anfitrión; un rival muy difícil que ganó los dos primeros partidos. Hoy hizo algunos cambios y encajó una derrota con Uruguay".

"Ganaron los dos primeros partidos con bastante solvencia. Hoy han tenido un partido difícil con Uruguay, en el que hicieron cambios pensando en ir por otra parte del cuadro o pensando en otro cruce", agregó.