"Yo sé que vamos a quedar en la historia de Panamá": Luis Tejada

“Yo sé que vamos a quedar en la historia de Panamá. En la Sele de Panamá hay un grupo que ha sufrido mucho”, señaló el máximo realizador histórico del cuadro escarlata, con 43 dianas.

El delantero del Universitario de Deportes de la Primera División fútbol peruano agregó que “no hay otra selección que haya sufrido más que esta”.

“Estoy seguro que Dios tiene un propósito para nosotros. Sé que nos vamos a retirar con el pie derecho, nos vamos a retirar como héroes. Nosotros vamos a llevar a Panamá al Mundial. Yo sé que vamos a quedar en la historia de Panamá”, dijo.

Y fue más allá: “En la Sele hay como cuatro jugadores que venimos desde el proceso Sub-20. Hay como tres más que vienen de otro proceso Sub-20, pero menores que nosotros. Otros tres más, en otro proceso”.

EL PORQUÉ DEL SUFRIMIENTO ROJO

Tejada recordó los duros momentos vividos en el pasado; sobre todo: el 15 de octubre de 2013, día en el que Panamá quedó apeada del Mundial de Brasil 2014 ante Estados Unidos en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“Esta generación ha sufrido demasiado. Nos eliminamos para ir al Mundial. Fue duro. Te lo juro que fue duro: durísimo. Si a la gente le pegó, no tienes idea cómo nos chocó a nosotros. Fue duro”, apuntó.

Trinidad y Tobago: “Tenemos que pensar en Trinidad y Tobago, paso a paso. Que metamos presión arriba, que vayamos siempre en primer y segundo lugar. Sé que tenemos experiencias de la eliminatoria pasada que estuvimos allí apunto. Tenemos que aprender de los errores”.

El factor ‘Bolillo’ Gómez: “El profesor nos ha enseñado mucho. Es un trabajador de mentes. Habla mucho con el jugador. El pasó mucho con el ‘Pibe’ (Valderrama), con ‘Tino’ (Asprilla), con gente que era muy brava. Él le cambio la mentalidad a la gente. Él le habla mucho al jugador: de la vida personal, de la familia, del peso, del cuidado personal”.

Panorama actual en la hexagonal: “Empezamos bien, con pie derecho. Cuatro puntos en dos partidos. Ganamos de visita en Honduras. Dios tiene un propósito para nosotros. Él quiere que seamos obedientes”.

Sí hay relevo generacional: “Sí hay jugadores en Panamá, pero tienen que creérsela. No me voy a poner a mencionar nombres, pero sí hay”.

La camiseta de la Sele pesa mucho: “En Panamá yo veo la liga y hay buenos jugadores, pero ponerse la camiseta de la selección pesa. Porque allí no te están viendo nada más los hinchas de tu equipo, te está viendo todo un país. Jugar con todo un país encima de tu espalda no es fácil. Porque el que no pudo ir al estadio, ve el partido en la tele”.

La Sele paraliza el país: “Si te pones a ver, lo que paraliza Panamá es la selección mayor, ni béisbol ni nada. En béisbol se pueden llenar los estadios y todo, pero.... va a jugar la Selección de Panamá y paraliza el país. Todo mundo quiere ver a la selección”.

Cree en lo más pequeños: “Sí hay pelaos chicos obedientes que tienen futuro. Nada más que tienen que creérsela. Tú verás que los pelaos, cuando nosotros no estemos, ellos son los que van a sacar la cara por Panamá”.

Apoyo de los fanáticos: “Nos apoyen, confíen en el grupo y en todos nosotros. Con ese apoyo y esa vibra, Panamá conseguirá cosas importantes e irá al Mundial”.

Cumpleaños ante Estados Unidos: “Qué lindo que Panamá gane el día de mi cumpleaños, 28 de marzo”.

Todos con la Sele: “Sé que así como hay gente que le tienen fe a Panamá, hay gente que no. Pero sé que esa gente va a Panamá”

Madurez del panameño: “El jugador panameño ha aprendido a comer, a hacer siesta y a convivir con la presión del partido. La mentalidad que ‘Bolillo’ le ha puesto al jugador panameño. Los futbolistas panameños están saliendo bastante”.

Sin miedo ante nadie: “El jugador panameño cuando entra a la cancha, no entra con miedo. La mentalidad es otra”.