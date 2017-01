"Algunos periodistas creen que Panamá es Brasil": Amílcar Henríquez

Honduras

“Ya este es un torneo aparte. La espina, no hay que pensar en eso. No podemos pensar en el pasado, tenemos que pensar en el presente. El presente es que ellos tienen 6 (puntos) y nosotros, cuatro. No ha sido fácil para ellos ni para nosotros”.

Panamá, por la victoria

“Fue un equipo duro, como para ellos (Honduras) y para nosotros. Hay que seguir trabajando y a esperar las que nos diga el profesor para ver quiénes van a jugar y quiénes van a participar para sacar lo importante, que es la victoria”.

Piensan que somos Brasil

“La gente está feliz y contenta. Sabemos que el partido ante Belice no fue un encuentro esperado para nosotros. Nadie pensó eso. El partido de ayer (por domingo) sabíamos lo complicado que era. La última Copa de Naciones que jugamos con Nicaragua nos complicó igual, pero parece que algunos de sus colegas (periodistas) piensan que somos Brasil".

¿Por qué lo dices?

“Porque comentan que la prensa no tiene ese ánimo con esta selección. O sea, que no esperan nada de nosotros. Si no esperan nada de nosotros, para qué quieren que hablemos, para qué quieren que estemos aquí parados y dándole explicaciones a ustedes, si ustedes son los que analizan los partidos y en sus programas dicen lo que le parece. No entiendo, el día de mañana, para qué necesitan que uno se pare acá cada jugador, este, el otro, el técnico… tanto que por una simple conferencia han armado un problema. Creo que debíamos haber hablado del partido que se ganó, de las cosas que hay que mejorar, de los errores que no hay que cometer; pero hablamos y los titulares y eso son de otras cosas. Cada quién pone lo que le da la gana. ¿Me entiendes?”.

Pero se responde dentro del terreno y marcando goles…

“Sí, claro. No nos podemos pegar mentiras. Lo que nos ha faltado a nosotros es la contundencia, de repente: anotar los goles. Creo que hemos hecho de todo para hacer los goles. Si eres un equipo que no llega y no tiene opciones de gol, ya ahí tú puedes decir: no tiene trabajo. El equipo ha trabajado. Ayer (por domingo), tuvimos muchas opciones de gol. En el partido ante Belice, tuvimos demasiadas. Nuestros delanteros trabajan para eso, para anotar goles. A veces, hay momentos que no la metes y hay que estar tranquilo”.

Hay que hablar de fútbol

“Acá se está hablando más de otras cosas, del enojo del profesor, que hablar de fútbol. Tenemos que hablar de fútbol. Tenemos que hablar que en las otras convocatorias de las eliminatorias siempre pelean que no hay relevo y es lo que está dando. Son jóvenes que ya tienen experiencia en sus clubes, pero en selecciones apenas están empezando”.

No somos Brasil

“No podemos esperanzar que en el primer partido y en el segundo partido ya se creen Brasil. Nos creemos la potencia. Tenemos que venir humildes y tranquilos como somos en Panamá. Tranquilos y a trabajar, pero debemos apoyar todos. No esas cosas de que la prensa no espera nada de nosotros. Si no esperan nada, para qué nos paramos aquí y le damos explicaciones, compartamos con ustedes las vivencias del partido”.

¿Ofendidos?

“No. Para nada. Somos profesionales. Lo que molesta es que no se hable de fútbol. Estamos hablando ya de otras cosas: que si el enojo de un periodista, que si el enojo del profesor. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene una actitud y un carácter diferente. Yo soy una persona que digo las cosas de frente. Si le gusta, bien; si no le gusta, también. Es mi manera de ser. Debemos hablar de fútbol, del buen debut de Villarreal, del gol que metió Josiel, las cosas que no debemos cometer, el error que cometimos en el gol de ellos, Debemos hablar de eso: de fútbol y de táctica. No hablemos de cosas que no vienen al caso. Vienen es divisiones. Tratan de dividir jugadores con la prensa, tratan de dividir jugadores con los fanáticos. Esto no nos sirve para nosotros. Queremos el apoyo. Sé que la gente nos apoyará ante Honduras”.