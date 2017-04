El panameño Blas Pérez no ha recibido un "peso" en el Blooming

"El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso”, manifestó Blas Pérez el sábado pasado a Blooming Noticias.

Blas Pérez, delantero de la Sele, explicó que llegó al club boliviano para mantener un mejor ritmo de competencia y estar a tono para aportar a la selección de Panamá.

Además, Blas Pérez detalló que de no recibir el dinero que le adeudan, se marcharía.

"Lo que yo quería era salir y jugar en un fútbol que me dé ritmo porque soy seleccionado. Si me quedaba en Panamá, me iba a costar más estar en la selección. No costó mi llegada, solo me dijeron: ¿Blas estás listo (para venirse)? y ya. No soy un jugador tan caro, tengo 36 años", señaló Blas Pérez.

Blas Pérez, antes de unirse al Blooming, había militado en el presente Torneo Clausura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Árabe Unido.

"He escuchado en el camerino a mis compañeros que les deben tres meses, o algo así. Es un tema preocupante, soy de los jugadores que no aguantan mucho estas cosas y voy agarrando mis cosas y me voy. Así de sencillo, porque eso no debe ser así. Yo no sabía realmente la historia de lo que estaba pasando aquí, o si no lo hubiera pensado", sostuvo el punta panameño.