El panameño Aníbal Godoy, con otro golazo en la MLS

Aníbal Godoy se ha convertido en el verdugo de los cuadros canadienses que visitan la Bahía, y a base de golazos saca los triunfos para San José en la Major League Soccer (MLS).

El panameño Aníbal Godoy no suele ser un goleador, pero la calidad de los golazos que ha marcado en las primeras dos fechas de la temporada 2017 para darle victorias a San José Earthquakes, deberían contar por cinco goles cada uno.

Los auténticos señores golazos de Aníbal Godoy deberían estar enmarcados desde ya en el Avaya Stadium como dos de los más hermosos que se han anotado en la corta y joven historia del inmueble.

Por segunda semana consecutiva, Aníbal Godoy se mostró como un auténtico maestro de marcar goles de alto grado de dificultad. Nuevamente fue en casa, otra vez ante un rival de Canadá, también fue otra vez el gol del triunfo para su equipo, la diferencia fue que ahora lo marcó con otro estilo de golazo.

En la fecha 1, Aníbal Godoy anotó el único gol del partido ante Montreal Impact con una vaselina que hasta los expertos en esa clase de disparos como Giovani dos Santos, seguramente envidiarían y quisieran tener en su repertorio.

Para la fecha 2, San José recibió a otro rival canadiense, Vancouver Whitecaps, quienes ganaban cómodamente antes del minuto 20 por dos goles. Pero los Quakes montaron una épica remontada aprovechando la expulsión del guardameta David Ousted de los Caps.

La voltereta se concretó con el impresionante cañonazo de larga distancia por parte de Aníbal Godoy. El canalero cambio la sutileza de la vaselina que hasta memes provocó, por pegarle con un tubo al esférico.

Que se cuide Toronto FC, porque aparentemente Aníbal Godoy es el verdugo canadiense y quien sabe qué nuevo golazo tenga en su repertorio listo para ellos.

Another game, another spectacular goal from @a_godoy03! 😍 #ForwardAsOnepic.twitter.com/Ybc4ELtGGe