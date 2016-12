El que esté libre de pecados…

No conozco a ningún futbolista que haya nacido en cuna de oro; en los mejores barrios de su ciudad o con el entorno más positivo y sano. La pregunta es: por qué unos hacen las cosas bien (o por lo menos aceptable) y otros se entregan a las tentaciones?

Solo ayer se conoció que el jugador de Santa Gema Ronaldo Córdoba dio positivo en ‘doping’ de marihuana, y ahora la familia fútbol goza con el manto de santidad y virilidad que solo está hecho para los perfectos.

Es cierto, hay reglas y se tienen que cumplir; lo del jugador es inaceptable, y es allí donde viene mi segunda interrogante: por qué si Román Torres viene de Barrio Lindo, en Avenida Ancón o ‘Matador’ de San Joaquín, y ellos escogieron decirle NO a esto?

La respuesta señores es poner en juego algo; le aseguro que Córdoba, cuando el ‘Bolillo’ lo saque de la concentración podrá tomar dos caminos: seguir haciendo las mismas “cagadas” o hacer un alto, y aprender la lección.

Muchos futbolistas a nivel mundial no han sido los mejores hijos, lo mejores vecinos ni siquiera los mejores padres o esposos, pero cuando los golpes – como el de ahora – los llevan al traste, han tomado la decisión correcta; no creo que el jugador Córdoba sea más ignorante que ellos.

Y si quiere seguir en la honda de los pasieros (que muchas veces no tienen un propósito en la vida), que le vaya bien, pero que no empane el fútbol y mucho menos una selección de un país. Con la pasión de cuatro millones de panameños no se juega!!!...