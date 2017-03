Las 10 frases más destacadas de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez

"Esto todavía no acaba. Esto apenas está empezando".

"En la tabla de posiciones estamos de terceros. La afición no puede irse con la derrota, más que nunca nos tienen que acompañar".

"Nadie está clasificado ni nadie está eliminado. Todos van a perder. Esto es ir sumando".

"El equipo fue rebelde y tuvo carácter. Tienen buen futuro".

"Panamá es de los equipos más experimentados del torneo. Vamos a apuntar mejor al marco contrario".

"Vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a seguir sumando en lo que hacemos para hacerlo mejor. Estados Unidos fue efectivo. Es un equipo que pareciera que no, pero sí es efectivo".

"Blas no puede jugar".

"Jugará Gabriel Torres y Luis Tejada en punta".

"En torneos cortos tienen que tener mucha concentración, ser ordenado y ser efectivo. A mí no me da pena entrar a defenderme. Nosotros no somos los ricos del torneo".

"El equipo no debe cambiar en mentalidad, en orden, personalidad. Hay variantes".