Se está descontrolando la Sele

Por favor señores, recapaciten. No importa quién de el paso al costado. No es cuestión de orgullo, es cuestión de País. De estar unidos. No es momento de política.

Bolillo soltó un golpe le respondieron con tres. ¿Quién tiene la razón? No me interesa, no me importa. Me importa la tranquilidad con que debemos afrontar la eliminatoria.

Egos en todas partes, en los jugadores, en los periodistas, en los entrenadores… Resumen: Ego 3-0 Panamá. Esto va mal, por suerte hay tiempo para enmendar. Si no nos unimos, entonces veremos a Honduras superarnos. Y en el fondo si hay personas que les gusta este morbo, porque están pescando en río revuelto. Ya lo dije, no soy tonto.

Parece mentira, pero hasta el más señalado, Fidel Escobar pudo pedir disculpas de forma coherente. Si un muchachito pudo, ¿porque el resto no? Punto y Gol.