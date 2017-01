Los cuatro dardos que Jorge Luis Pinto lanzó a Panamá

DARDO 1: "El formato en el que juegan de todos contra todos es bueno, es lo más justo, no el calendario que nos han impuesto de esa manera, porque no se está tratando bien a Honduras. Soy claro y franco en decirlo".

DARDO 2: "En la forma en que se elaboró el calendario. Es lógico que haya una preferencia para el local (Panamá) en muchos aspectos, pero creo que no se nos debe maltratar de la forma en que lo hacen poniéndonos a jugar dos veces al mediodía. En un calendario competitivo, hay un orden de todos contra todos. Yo sé porque he estudiado esos sistemas y no hay un orden".

DARDO 3: "Lo vamos a pelear. Panamá como local es duro y quiere ganar como sea la copa, como sea. Costa Rica es difícil, hay que mirar a Nicaragua que se viene preparando con tiempo, que ha estado en fogueo y eso inquieta. Pero los jugadores de Honduras tienen que meterse en la cabeza que tienen que ser protagonistas".

DARDO 4: "Ojalá que podamos ganar la Copa, nos gusta y queremos. Honduras siempre fue protagonista de la Copa, ha estado peleando los primeros lugares muchas veces y queremos ratificar eso".