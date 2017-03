¿Por qué le apodan el 'Matador' a Luis Tejada?

Este martes, ante Estados Unidos, Tejada es la gran baza ofensiva de la Selección de Panamá, elenco dirigido por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

¿De dónde salió el apodo 'Matador?

Federico 'Gordo' Hansell, primo de Tejada, explicó que el mote de 'Matador' surgió en el año 1999.

"Él apenas estaba empezando en Tauro. Por allá, por 1999. Él era goleador y el chileno Marcelo 'Matador' Salas estaba pegado con la Lazio de Italia. Comenzamos a pensar cómo llamaríamos a Tejada. Desde allí comenzamos decirle 'Matador', como Salas", contó.

¿Quiénes le pusieron 'Matador'?

"Eso se lo pusimos nosotros en San Joaquín, con un muchacho que le dicen 'Chocolate', mi hermano 'Benji' y yo. En ese tiempo, estaba pegado el 'Matador' Salas, quien era un matador dentro del área. Nosotros, conversando, nos pusimos a ver cómo le podíamos decir a 'Curvito' (Tejada), porque a él le decíamos así".

¿No compitió otro apodo?

"Ja, ja, ja... Casi le ponemos 'La Dinamita', como Roberto Hansell, su tío. Pero a Luis le gustó más el apodo 'Matador' y se quedó con ese".

¿Por qué le decían 'Curvito' a Luis Tejada y quién se lo puso?

"Porque al papá le decían 'Curvo'. Por eso".

¿Se lo decían de nacimiento?

"Sí.

¿Por qué 'Matador' manifestó que muchos en San Joaquín pensaban que tú eras mejor que él cuando estaban iniciando en el fútbol?

"No es que yo era mejor que él, sino que yo jugaba en más lados que él. A mí me daban más la oportunidad que a él, pero los dos veníamos allí".

¿Por qué no continuaste jugando? Tejada mencionó que te engordaste...

"Ja, ja, ja... Subí de peso un poco y ya no le metí mente al fútbol. Nada más jugaba de vez en cuando y no todo el tiempo como antes".

¿Cuáles eran tus cualidades?

"Era media cancha, armador. Jugaba en el medio campo".

¿Quién marcaba más goles: tú o 'Matador' Tejada?

"Ja, ja, ja. Él marcaba más, porque yo le daba los pases. Él marcaba más que yo, pero él sabe que yo estaba goleando a la par de él. Más marcaba él, ya que era el delantero. Yo le ponía los pases".

¿Quién tenía más calidad técnica y más gambeta?

"Más técnico era yo. Yo armaba, yo ponía los pases y tenía más visión. Yo tenía más calidad técnica que Tejada".

¿Quién hacía mejor la chilena y por qué la practicaban tanto tú y él?

"Ja, ja, ja, ja... Los dos. Cuando estábamos nosotros en el cuadro, siempre habían varias personas viendo y nos decían que había empate".

¿Por qué practicaban tanto la chilena?

"Porque el que hacía un gol de chilena, hacía el mejor gol de toda la liga en San Joaquín. Por eso era que la practicábamos tanto: para ser el mejor".

¿Desde que edad jugaron juntos tú y 'Matador'?

"Nosotros jugamos juntos desde niños. Yo tenía como nueve años y él tenía siete. Siempre jugábamos en los mismos equipos".

¿Fueron campeones en la Liga Italiana?

"Sí".

¿Cuántas veces?

"Tengo cinco campeonatos".

Alguna anécdota...

"Una vez, íbamos a jugar en una liga, pero mi mamá me castigó. Yo me fugué cuando esta se fue al trabajo. El partido empezó. Tejada y yo estábamos en la banca, pero me tuve que ir corriendo a mi casa para que mi madre no me agarrará en la trampa. El técnico miró al banquillo buscándome a mí para meterme, pero yo no estaba. Me había ido. Ja, ja, ja. Tejada se molestó y le dijo al entrenador: Aquí estoy yo. Méteme a mí. Aquí está Luis 'Matador' Tejada. Ja, ja, ja. Siempre recuerdo ese momento".