"Yo amo a Leonardo Pipino": Ronaldo Córdoba

Después de dar positivo por dopaje y, luego, ser separado de la Selección Sub-20 de Panamá, Ronaldo Córdoba [ahora jugador del Tauro] siente que, cuando va por la calle, la gente no lo "reconoce como un futbolista". "Me reconocen como un irresponsable que está haciendo las cosas mal y me duele".

¿Cómo anda el tema de Ronaldo Córdoba en este 2017? ¿Existe un cambio de actitud? ¿Se marcó un punto de inflexión después de la polémica?

“Ya yo soy otro Ronaldo. El Ronaldo de antes ya no es el mismo. El cambio fue el día que pasó lo que pasó. Yo tengo un solo objetivo: cumplir el sueño de mi mamá, de mi familia, salir adelante. Tengo un solo objetivo. Estoy contento con el Tauro, porque en mis momentos difíciles siempre estuvieron allí, apoyándome y ayudándome. Nunca me abandonaron, nunca me dejaron caer y siempre me estuvieron animando. Hoy estoy aquí de pie sanamente”.

¿Cómo te sientes con lo que viene?

“Estoy contento. Quiero regresar a mi selección. Quiero callar bocas. Yo creo que esto se hace primero acá en el club, haciendo las cosas bien, goleando… y que el profesor (Leonardo Pipino) decida si me llama o no. Estoy contento sinceramente. No estoy deprimido”.

¿Cuántos goles prometes?

“Tengo un solo objetivo: hacer 20 goles y yo creo que eso se hace con sacrificio”.

¿Has conversado con Leonardo Pipino?

“No. El profesor Pipino no ha hablado conmigo. No le tengo ningún tipo de rencor al profesor, ningún tipo de rabia. Lo que él hizo, normal. Eso va en lo futbolístico y eso me tenía que pasar para yo no poder seguir jugando con la gente ni seguir en mis sinvergüenzura”.

¿Pensaste en el retiro?

“Eso me puso muy triste. Yo decía que no iba a volver a jugar más fútbol, pero el Tauro me apoyó mucho y ahora estoy muy feliz”.

¿Cómo estás en lo físico?

“Estoy preparado para que me hagan cualquier examen, cualquier cosa. Quiero regresar a mi selección Sub-20, porque sé que les falta un goleador”.

¿Por qué se te aguan los ojos cuando hablas de este tema?

“Me duele mucho. Siento que cuando voy por la calle, la gente no me reconoce como un futbolista, sino que me reconocen como un irresponsable que está haciendo las cosas mal”.

¿Cómo piensas luchar por un puesto en la Sele?

“Tengo un objetivo. El torneo empieza el sábado y, de allí en adelante, voy a callar bocas”.

¿Cuándo crees que puedes volver a la Sele?

“Después del sábado, al profesor (Pipino) yo lo voy a poner a pensar. Se van el 2 de febrero para Colombia y, de allí, viajarán a Costa Rica para el Premundial… yo quiero montarme en el avión del 2 (de febrero)”.

Un mensaje deportivo directo...

“Yo voy a poner a pensar al profesor. Él se tiene que dar cuenta que el orgullo no es nada bueno. En realidad, yo lo quiero mucho, lo amo mucho, pero no sé por qué él es así conmigo si yo nunca le hice nada. Dios sabe cómo hace las cosas”.

¿Cómo te tratan en la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT)?

“Siempre ellos (los directivos) están allí apoyándome. Por ellos y por el Tauro no me caí. Siempre han estado allí. Me han dicho que no me salga de esto que tengo un gran futuro. Le debo mucho a Tauro. Gracias a ellos, estoy de pie y luchando por lo que amo: mi familia y mi mamá”.

Envíale un mensaje a Leonardo Pipino…

“Profesor, yo lo quiero mucho. Yo lo amo mucho y quiero estar en esa selección de nuevo. Tengo que llegar con humildad y trabajo. Lo que hice no estuvo bien. Las cosas que había hecho en el pasado eran de joven. Todos cometemos errores y de estos se aprenden. Quiero una oportunidad más. Quiero que las cosas se me den. Quiero sacar a mi familia adelante”.

Llegas a un grande como Tauro y la expectativa está puesta en ser campeón…

“Sí, claro. Todos tenemos un solo objetivo. Tanto el grupo, como los directivos queremos salir con la (estrella) 13 y la 14, pero yo creo que primero tenemos que empezar con la 13, con el paso derecho. Tenemos que hacer las cosas de buena manera. Yo creo que, con humildad, todo nos saldrá bien”.

¿Qué tal tu convivencia en el equipo?

“Tenemos un buen equipo, un conjunto sano, donde hay mucho profesionalismo, donde ha sido mi primer club donde me han tratado de buena manera. Creo que Chepo, después este… en Santa Gema no me fue muy bien. Tuve una discusión con el profesor Leopoldo Lee...”.

¿A qué apuntará este Tauro?

“Nosotros vamos a salir adelante, vamos a quedar campeón con la ayuda de Dios y trabajando con humildad”.