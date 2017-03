Universitario Deportes consiguió su primer triunfo ante Municipal

El equipo del 'Puma' Carranza no la tuvo fácil ante un siempre complicado Municipal, pero el gol de Jersson Vásquez decidió un partido en el que se erraron muchas ocasiones que pudieron ser determinantes para ambos equipos.

Universitario lo empezó mejor gracias las individualidades. Raúl Tito era un constante peligro por derecha. Municipal tenía lo suyo, pero la temprana lesión de Pier Larrauri le quitó un organizador al equipo de Marcelo Grioni.

La jugada más clara del primer tiempo fue un jugadón de Luis Tejada. El panameño de Universitario llegó hasta la línea del fondo, sacó el pase de la muerte que pifió Guastavino y que luego no pudo añadir Siucho.

Diego Guastavino fue el mejor de Universitario a la vuelta del descanso, pero siempre se encontró con Delgado. Curiosamente a partir de la salida de Guastavino y el ingreso de Manicero fue que mejoró y ganó claridad el club estudiantil.

El gol de Universitario llegaría, pero no sin suspenso. Álvaro Medrano se falló un gol cantado y luego Jersson Vásquez no pudo luego de una gran jugada colectiva. No obstante, fue el propio Vásquez el que aprovechó un saque largo de Benincasa para clavar un bombazo imposible para Delgado.

Al final el partido casi se le complica a Universitario, pero Sergio Moreno pecó de egoísta cuando tenía a Mayora al costado y no pudo lograr el empate para Municipal.

Así, Universitario llega al quinto lugar del Grupo A del Torneo de Verano gracias a sus 6 puntos mientras Municipal es sexto con 4 unidades.

(Texto: Líbero).

ACTUACIÓN DE PANAMEÑOS:

Luis Tejada (Universitario) jugó los 90 minutos

Alberto Quintero (Universitario) estuvo en el banquillo.

Sergio Moreno (Municipal) jugó 9 minutos.