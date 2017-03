Ante Trinidad y Tobago: Luis 'Matador' Tejada, titular

Luis Tejada está en forma: delgado y fuerte. No es un hombre de 30 minutos, es un futbolista profesional del alto nivel que exige Sudamérica.Comprendo que los técnicos lo usen cuando consideren. Eso no lo discuto. Pero que no sea la excusa que no es hombre de 90 minutos.

Ante Trinidad y Tobago, no puede dudarse... es su partido, es su sueño, como el de todos… Tejada juega y marca… Es el jugador gol de la Sele. Cuando se pone la camiseta escarlata, pone a brillar al amigo de tres letras.Claro que tenemos buenos delanteros y podemos jugar con uno en punta o dos, depende el partido. Es hora que llegue, es hora que pase… es hora que 'Matador' nos lleve a esos tres puntos.

Contra Estados Unidos es otra cosa, pero en la Isla Verde… vamos a por ellos. ¡Punto y gol!