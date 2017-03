El gol de Romell Quioto fue el mejor de la semana en la MLS

La afición decidió y para ellos el mejor gol de la jornada 1 en la MLS fue para el hondureño Romell Quioto con un 28% de los votos.

El segundo lugar y por estrecho margen fue el gol del panameño Aníbal Godoy (San José Earthquakes) con un 25% de los votos.

Who's gonna win the first Goal of the Week of 2017?@a_godoy03 & @RomellSamir are TIED for the lead: https://t.co/PWiDyCEauCpic.twitter.com/vCaPvn0WjY