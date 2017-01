"Pinto me dijo que Panamá, en Honduras, le pagó al arbitro para que nos favoreciera": "Bolillo" Gómez

Hernán Darío "Bolillo" Gómez, seleccionador de Panamá, afirmó que Jorge Luis Pinto [DT de Honduras] "me dijo que nosotros, en San Pedro Sula, le pagamos al arbitro cubano para que nos favoreciera".

Estas declaraciones las efectuó en rueda de prensa, luego de la derrota de 1-0 ante el cuadro catracho por la tercera jornada de la Copa Centroamericana.

LAS FRASES DE HERNÁN

1- "Ese man me dijo que Panamá en Honduras le pagó al arbitro cubano para que favoreciera a los panameños".

2- "No debería hablar de este tema. Yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él (Pinto), pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar".

3- "Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido de la hexagonal, del pasado 11 de noviembre, que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó".

4- "No voy a permitir que Pinto venga a decir que nosotros compramos al árbitro y eso tendrá que comprobarlo".

5- "Yo me le arrimé a las buenas, hasta que me salió con esa acusación que es muy grave. Panamá es un país sano igual que la selección que trabaja; ahora viene la eliminatoria y nos va a tener que respetar acá en casa".

6- "Eso es un irrespeto; es una acusación muy grave la de ese man (Pinto), que no se la voy a permitir".

7- "Pinto nos dijo ladrones a los panameños, es una acusación muy grave la de ese man".