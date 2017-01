Pinto, a "Bolillo" Gómez: "Uno sale herido cuando pierde un partido importante"

El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, no quiso polemizar sobre su enfrentamiento con su colega de Panamá, Hernán Darío Gómez, una vez terminado el partido, y que llevó a la intervención de la policía para separar a ambos técnicos.

"Uno sale herido cuando pierde un partido importante", pero "no tengo rivalidad" con Hernán Darío Gómez, dijo Pinto.

"Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema", añadió.

Manifestó, además, que pese a que su equipo lleva una considerable ventaja aún no se ve campeón de la Copa Centroamericana, que se disputa en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

"De ninguna manera (Honduras es ya campeón), faltan seis puntos y todavía no se ha ganado nada", dijo Pinto en conferencia de prensa tras la victoria de Honduras sobre Panamá 1-0.

A falta de dos jornadas Honduras encabeza la clasificación con 9 puntos, seguido de Costa Rica con 5, El Salvador y Panamá con 4, mientras que Nicaragua y Belice cierran la tabla con un punto.

Una victoria o dos empates contra Costa Rica y Belice, los próximos rivales del equipo catracho, serían suficientes para que la "H" gane el título de esta competición por cuarta vez.

Sin embargo, para Pinto, quien ya ha ganado en dos ocasiones este torneo, Panamá y Costa Rica aún pueden ser campeones.

"Nos faltan dos puntos, si los podemos sacar con Costa Rica bien y si no viene Belice", dijo el técnico colombiano.

Hasta la fecha Honduras cuenta sus partidos por victorias. Primero fue un triunfo sufrido ante Nicaragua (2-1), luego una victoria contra El Salvador (2-1) sobre la bocina y este miércoles un nuevo triunfo con gol de penalti sobre Panamá.

"Yo he venido aquí a jugar fútbol a buscar el campeonato a darle madurez a ciertos jugadores a probar un esquema y estoy contento", añadió Pinto.

El equipo hondureño ha logrado además el primero de los cuatro cupos que hay en juego en este torneo regional para la Copa Oro-2017.