"Pensé que iba a morir; sentí la muerte cerca": Rolando Blackburn

El atacante panameño recordó el instante más impactante del horroroso acontecimiento.

“Me apuntó al rostro. El asaltante me puso el revólver en la cabeza y escuché claramente cuando cargó el arma. Me dijo: si te mueves, te mueres. Yo me quedé quieto y él empezó a quitarme las pertenencias”, contó.

Y fue más allá: “Pensé que iba a morir. Sentí la muerte cerca. Lo único y lo primero que se me vino a la mente fue mi familia. Fue duro, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia”.

Sobre el cómo y el dónde, Blackburn explicó que lo venían siguiendo y detalló qué pertenencias se llevaron los ladrones.

“Fue en el ‘lobby’ de mi edificio. Me siguieron y me encañonaron. Me quitaron la cartera, algo de dinero en efectivo que traía conmigo, un collar, una pulsera y mi teléfono celular”, finalizó.