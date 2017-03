Las claves de Jaime Penedo para la Hexagonal de la CONCACAF

¿Cómo se ha adaptado Jaime Penedo a la Primera División de Rumania?

"...He tratado de hacerlo de manera rápida y he sentido que ha sido positivo. El llegar más maduro, tanto como persona y como futbolista, me ha ayudado. Es cuestión de mantenerte y de no perder el enfoque de lo que quieres lograr...”.

¿Te sientes titular en el Dinamo de Bucarest?

“...No. Todos los días se pelea la posición...”.

¿Renovarás con el Dinamo? ¿Cómo va ese tema?

“...Me enorgullece saber la disposición del club de querer extender mi contrato. Aún no he pensado en eso. Estoy enfocado en las finales. La semana pasada, cumplimos dos objetivos importantes: final de liga y ‘playoffs’, que, de paso, pone al equipo el siguiente año en Europa. Solo pienso en obtener resultados...”.

¿Qué debe hacer Panamá ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos, los próximos rivales en la Hexagonal final de la CONCACAF?

“...Enfrentaremos al Trinidad y Tobago y Estados Unidos más complicados. Lo digo por una razón y es la de cambio de técnico. Esto les da un nuevo aire. No confiarnos y no envolvernos con ideas externas que dirán que estos equipos están pasando por un mal momento o que Panamá es superior. Serán partidos muy difíciles y necesitamos seguir teniendo el orden que hemos estado trabajando...”.

¿Esta es la mejor versión de Jaime Penedo, tomando en cuenta que juegas en Europa?

“...Acá (en Rumania) se trabaja de buena manera. El trabajo hace que subas puntos en tu rendimiento. Esto es una verdad: el que no entrena bien, no juega bien. Creo que he mantenido una regularidad hablando de rendimiento, que es lo más importante. Aquí lo que hubo fue un poco de medios externos que trataron de empañar las cosas y crearon una atmósfera a mi alrededor digamos diferente, aunque yo siempre mantuve mi enfoque...”.

¿Cómo evalúas el camino de Panamá hacia el Mundial de Rusia 2018? ¿Será muy complicado amarrar el boleto?

“...Hemos asimilado el orden y trabajo en grupo que el profesor ‘Bolillo’ quiere en la cancha. Eso nos ha hecho una selección difícil de enfrentar y nos ha permitido obtener resultados. Ahora nos encontramos en el tramo final de la clasificación y esperamos mantener lo que nos ha dado resultado y mejorar las (cosas) que nos faltan...”.

¿Qué mensaje le envías a la afición panameña con vistas a la Hexagonal?

“...Lo único que quieren es ver a su selección ganar y llegar a un Mundial. He optado por no enviar mensajes, prefiero recibirlos. Me gusta ver el Rommel Fernández lleno y lo veo cuando el equipo gana. Sencillo...”.

¿Se ve Penedo jugando hasta los 40?

“...No...”.