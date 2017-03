Panamá no perdió; perdió Hernán Darío 'Bolillo' Gómez

Este encuentro no se perdió dentro del rectángulo verde, se echó al agua en la pizarra, en el planteamiento táctico y en la duda esquemática de ‘Bolillo’.

¿Por qué?

Porque Adolfo Machado —con todo el respeto— no tiene 25 años y ya no está para jugar a ser lateral. Él es central y punto y pelota. En Costa Rica, con el Deportivo Saprissa, fue el mejor zaguero y en la MLS lo ha hecho bien con el Houston Dynamo.

¿Algo más? Abdiel Arroyo no debe (ni puede) ser el nueve referente en un duelo de esta magnitud, en el que los tres puntos son vitales.

Arroyo no es un nueve puro y duro y, al menos que mejore su implicación dentro de los partidos, jamás marcará la diferencia. Como volante por fuera (extremo) encaja más por su velocidad. ¿Más de allí? No funciona. Los goles son cosa de Blas Pérez, Luis ‘Matador’ Tejada y Gabriel Torres.

La formación debe ser el 5-3-2. Se ensayó durante casi toda la semana y, a la hora de la verdad, se le dio vuelta a la tortilla. ¿Se lesionó Blas? Bueno, allí estaba Gabriel Torres. ¿Fidel se fue? Bueno, allí estaba Machado. El cambio de dibujo (al 4-1-4-1) pasó factura y se regaló la primera parte, tal como lo dijo Aníbal Godoy en zona mixta este viernes.

Faltó el peso de un ariete que, al menos, pudiera recibir de espaldas, que pudiera pivotear y que, además, aportara fuerza y peligro en el área rival. Ese debió ser Tejada o Gabriel Torres. No se puede negar, no, no y no.

Luis Tejada y Gabriel Torres, titulares. Hacen el primer cuadro de aquí a la china y ante Estados Unidos deben salir desde el inicio. Nos jugamos el Mundial y tenemos la obligación de ganar. No se podrá guardar nada el martes. Nada de nada. Y no hay excusa. Rusia espera a los que suman. Así de simple.

¿La experiencia qué? Quedó a deber el 4-1-4-1 de la primera parte. ¿Por qué no se apostó por un Penedo; Ovalle, Baloy, Román, Machado, Quintero; Cooper, Godoy, Amílcar; Tejada y Gabriel Torres? ¿Por qué? ‘Negrito’ podría hacerlo bien como lateral derecho. ¿Quién ha dicho que no? En el Universitario lo hace bien por ese flanco.

¿Por qué sacar a Alberto Quintero? Naufragamos con Arroyo como único punta ante T&T.

Se debe tener claro que el experimento no cuajó y que se fracasó en Trinidad y Tobago. Esta derrota es para aprender, un poquito más, pero es para aprender. Mentira no es… El martes, a ganar. 3-5-2, con Tejada y Gabriel. Punto.