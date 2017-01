Panamá sale a buscar su segunda Copa tras la única ganada en 2009

El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, ha depositado su toda confianza en 23 jugadores que junto a un grupo de 34 preseleccionados se entrenó para este importante torneo desde el pasado 23 diciembre.Gómez ha señalado que "sin quitar la prioridad que es la eliminatoria" de la Concacaf hacia Rusia 2018, Panamá tiene que enfrentar esta Copa "de la mejor manera, y buscar el título", reconociendo que hay bajas y algunos clubes no prestaron jugadores.Aún así, 'Bolillo' afirmó que siempre quiere "estar ganando, siempre busco ganar, con la alineación que sea busco ganar", aunque aunque reconoció que "el favorito en Centroamérica es Costa Rica".En la Copa Centroamericana, la tercera que se jugará en suelo panameño (2003, 2011), participarán, además de la anfitriona Panamá, las selecciones de Costa Rica, actual campeones y ganadores de ocho títulos; Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice.Guatemala estará ausente debido a una sanción de la FIFA.Todos los partidos de la Copa se jugarán en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.El torneo, que Panamá ganó en 2009, se jugará con el formato de todos contra todos, y los primeros cuatro se clasificarán a la Copa Oro 2017 de la Concacaf.El quinto lugar irá a una repesca con el quinto lugar de la Unión Caribeña de Fútbol, que ya la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó es Haití.La preparación de Panamá incluyó un partido con el club local Tauro que la 'Roja' panameña ganó 3-1 con goles de los seleccionados Abdiel Arroyo (Atlético Bucaramanga-COL), Edgar Bárcenas (Árabe Unido) y Rolando Blackburn (Saprissa-CRC).La nómina tiene a otros 'foráneos' como el centrocampista Aníbal Godoy (San José Earthquakes-USA), los laterales izquierdos Luis Ovalle (Zamora-VEN) y Eric Davis (DAC Dunajská Streda-ESL), así como al centrocampista Ricardo Buitrago (Juan Aurich-PER) y delantero Alejandro Antonio 'Tony' Taylor, que jugó hasta hace poco en la Mayor League Soccer (MLS).Entre las varias características de estos jugadores están las de Blackburn, bueno en el juego aéreo y de instinto goleador; Taylor, definidor y de velocidad en el ataque; Buitrago, dinámico, de juego en equipo y fuerza; y Arroyo, velocidad y proyección.Entre los locales destaca Enrico Small (Árabe Unido) por su tesitura, precisión en definir e intuición goleadora.'Bolillo' ha reconocido bajas sensibles como las de Valentín Pimentel (Equidad-COL) por lesión y de otros jugadores que no fueron cedidos por sus clubes por no ser fecha FIFA.Tampoco están Blas Pérez, Felipe Baloy, Luis 'el Matador' Tejada (Universitario-PER), Gabriel Torres (Lausanne-Sport-SUI), el campeón de la MLS Román Torres (Seattle Sounder) y el experimentado guardameta Jaime Penedo (Dínamo de Bucarest), posición que defenderán José Calderón (Platense) y Alex Rodríguez (San Francisco).Uno que sí estará y que formó parte de la selección que ganó la la Copa de Uncaf en 2009 es el centrocampista Amílcar Henríquez (Árabe Unido), así como Alberto Quintero (San José Earthquakes). Ambos confían aprovechar la condición de anfitriones para ganar el título.Panamá disputará el primer partido contra Belice y el último ante Costa Rica.