"¿Qué le faltó a Panamá? Meterla": Hernán "Bolillo" Gómez

Análisis: “Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Tuvimos todo el partido el balón. Generamos un sinfín de ocasiones de gol y no la metimos. A qué jugamos. Nosotros fuimos muchas veces precisos y otra muy imprecisos. ¿Qué le faltó a Panamá? Meterla. ¿Contra quién jugó Panamá? El contrario también tiene una forma de trabajar. Si uno juega con un rival de nombre… por allí Belice a la gente no le dice mucho. Ese 0-0 nos tiene del todo verracos”.

Técnico de Belice dice que Panamá fue previsible: “Yo le digo a él que revise su equipo, porque su arquero fue la figura”.

Decepción por el resultado: “A mí no me decepcionó. Hubo un solo equipo en la cancha”.

Centros: “Panamá elaboró y por el centro era muy difícil llegar. Panamá tiró el balón arriba se equivocó. En eso nos equivocamos. Le dio más figura al arquero”.

Abucheo: “¿Abucheado por la afición? No lo escuché. Así es el fútbol. Si vos ganas, sos Gardel. Si perdés, sos el diablo. No jugamos mal. No vi ningún partido superior. Nicaragua y Honduras fue un mano a mano. El favorito Costa Rica igualó 0-0 ante El Salvador. Empatamos con el rival que supuestamente todo el mundo le va a ganar. La abucheada de la afición… otra más”.

Otros rivales: “Si juegas contra Costa Rica, tienes más espacio en velocidad. Cuando juegas contra Belice, no puedes ir muy rápido, pues te chocarás con una pared. Hoy todos nos podemos contradecir: que se vio un equipo lento con toque cansino”.

Críticas: “Hay que aguantarla, ya que no le ganamos a Belice”…

El análisis: “Este resultado desbarata todo. Nosotros habíamos ganado este partido sin ganar. Todos estamos así, porque había que ganarle a Belice y por goleada. Nos desbarata todo. Se nos desbarataron los planes. Volveremos a empezar desde mañana”.

¿Qué falta? “Meterla. Meterla. Los resultados son los que a veces lo ponen a uno a cambiar. Por allí sacamos mejores conclusiones mañana”.

Técnico de Belice: “Yo no sé cuál es la alegría del técnico de Belice. El arquero de ellos fue la figura”.

Nicaragua: “Yo soy respetuoso de los equipos contrarios. Me preocupa es levantar a Panamá y qué fuerza tiene. Nicaragua lo vi muy bien hoy. Es un equipo que tiene una buena posesión de balón. Nicaragua va al ataque. Ya vienen equipos que ya realmente nos pueden hacer daño. Está muy parejo. Todo mundo ha mejorado. Aquí todavía hay días que son buenos y días que son malos”.