Nicolás Muñoz: “Me voy del Águila, pero que me paguen”

1- "Durante mis vacaciones en Panamá, estuve comunicándome con la directiva para que me pagarán el tiempo que todavía me deben, pero no recibí respuesta de parte de ellos y no le habían comunicado acerca de su baja".

2- "Yo en este momento no sé nada, nadie de la directiva habló conmigo para decirme que no voy a continuar. Sé que estoy transferible pero tengo un año más de contrato, por eso quiero arreglar esta situación, pero no me dan la cara y tengo que hablar con Amílcar Mijangos (gerente); creo que no es con él con quien se deben arreglar las cosas".

3- "Voy a esperar. Si ya no me quieren aquí yo me tendré que ir, pero tienen que cancelarme lo que me falta”.

4- "No me parecía justo que a mis compañeros ya les hayan pagado el torneo pasado y a mí todavía se me adeuda parte del salario".

5- "A mí me extraña que a todos mis compañeros les pagaron y yo no recibo sueldo desde noviembre. Pero confío que habrá una forma de solucionar las cosas, estoy en espera de ver lo que sucede, pero en todo caso lo que exijo no es algo regalado, sino que me paguen el dinero que se me debe".

6- "Me sentí extrañado por la situación, ya que esperaba que el entrenador Daniel Casanova contará conmigo en caso que no consiguiera equipo".