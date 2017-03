Nelson Gallego negó lo de la llamada de 'Bolillo': "No soy un maniquí"

Hace unos días [en rumorología pura y dura de redes sociales] se manejó la hipótesis que Gallego dio entrada a Córdoba en el complemento ante el combinado tico debido a una llamada de 'Bolillo', teoría negada categóricamente por Nelson: "Jamás. En lo absoluto. Ningún tipo de presión".

"Todos los movimientos que se dieron fueron por lo que yo pensé. No estoy en condiciones de estar de maniquí. Hernán, por respeto, jamás haría eso conmigo", sostuvo.

Y, de paso, soltó un recado misterioso: "Aquí no hablan de fútbol. No hablan del partido o del planteamiento. Lo otro no vale la pena".

NO EXISTIÓ INDISCIPLINA EN COSTA RICA

Gallego, por otro lado, precisó que nunca existió indisciplina por parte de sus dirigidos en Costa Rica, mientras se desarrolló el Premundial.

"¿Indisciplina en Costa Rica? No. Nunca hubo indisciplina. Son muchachos que tienen su manera de pensar y que hay que educarlos y guiarles para que no cometan errores", explicó.

"Jamás se portaron mal. Son muy respetuosos conmigo. Yo les doy respeto y ellos me dan respeto", finalizó.